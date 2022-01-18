Konut alacaklar dikkat! Tüketici haklarında değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile elektronik haberleşme abonelikleri e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzenleme, haberleşme hizmetlerinde vatandaşlarımızın haklarını daha güçlü koruduğumuz ve Dijital Türkiye hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz birçok yenilik içeriyor. Vatandaşlarımız elektronik haberleşme aboneliklerini; e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abone olabilecekler" ifadelerini kullandı.

"ABONE ONAYI GEREKTİREN İŞLEMLER, BİRLEŞTİRİLEMEYECEK"

Bakan Yardımcısı Sayan, abone onayı gerektiren birden fazla işlemin tek onay altında birleştirilemeyeceğini belirterek, "'Bu kampanyaya üye olursanız .... kampanyasını da onaylamış sayılırsınız' devri bitti. Düzenleme ile abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, ayrı ayrı onay alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek. Artık verilen tüm onaylar çevrim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek" şeklinde açıklamada bulundu.

TAAHHÜTNAME SÜRESİ EN FAZLA 24 AY OLACAK

Sayan, çağrı merkezi aramalarında abone teyidi yapılmadan işlemlere başlanılmayacağını ifade ederek, "Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak" dedi.

TAAHHÜT EDİLEN HIZIN SAĞLANMAMASI HALİNDE CEZASIZ FESİH YAPILABİLECEK

Bakan Yardımcısı Sayan, tüketiciye taahhüt edilen internet hızının altında hizmet verilmesi halinde tüketicinin ceza ödemeden sözleşmeyi sonlandırabileceğini bildirerek şunları kaydetti:

"Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, vatandaşımız ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek. Dijital Türkiye yolunda bir hizmetimiz daha hayata geçiyor. Vatandaşlarımız artık e-Devlet üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırma yapabilecek. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak. Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek."

TAKSİTİNİ ÖDEYEMEYENLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde ise Tüketici Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili gündeme gelen diğer önemli öneriler ise gayrimenkul alım satımları, devre mülk-devre tatil sözleşmelerinden kaynaklanan sıkıntılar olarak öne çıktı.

Taksitli satış sözleşmelerinde, sözleşmede belirtilen sürelerde tüketicinin taksitini ödeyemeyerek temerrüde düşmesine yönelik, tüketici lehine adımlar atılacağı ifade edilen haberde, tüketicinin temerrüde düşmesi zorlaştırılacak. Tüketici Kanunu’nda yer alan cayma hakkına ilişkin, tüketici lehine bazı kolaylıklar getirilecek. Araç kiralama sözleşmelerinin yanı sıra, taksitli satış sözleşmelerinde tüketicinin vazgeçme hakkına yönelik adımlar atılacak.

GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ

Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinde de tüketici lehine düzenlemeler yapılıyor. Bu konuda tüketicilerden çok sayıda şikâyet geldiğini belirten kaynaklar yeni yapılacak düzenlemeyi, “İnşaat hâlindeyken yapılan satışlarda, kötü niyetli müteahhitler bir daireyi birden fazla kişiye satabiliyor. Dolandırıcılık hadiseleri oluyor. Yeni yapılacak düzenleme ile satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda yapılmasını öngörüyoruz. Ayrıca kat irtifakı kurulmadan satış yapılamayacak. Noter huzurunda yapılan satış vaadi sözleşmeleri sırasında alıcı o dairenin ipotekli mi hacizli mi yoksa başka birine de mi satışı yapılmış hepsini görecek. Tapuda değişiklik gerektiren her şey noterde yapılacak. Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinde, vadesinin ne olacağı, ne zaman teslim edileceği gibi konular olacak” şeklinde açıkladı.

DEVRE TATİLDE SÖZLEŞME 10 YILDAN AZ OLAMAYACAK

Devre mülk ve devre tatil sözleşmeleri konusunda da yine tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeler bulunuyor. Devre tatil sözleşmelerinde sözleşme süresinin 10 yıldan az olamayacağı öngörülüyor. Kaynaklar bu konuda, “Burada tüketici lehine adımlar var. Devre tatil sözleşmelerinde mesela, verilecek hizmet konusunda ‘her şey dâhil’ neyi kastediyor, bunu açıkça beyan edecek. Hangi hizmetleri verecek bunlar belli olacak. Alıcı ve satıcı bunu karşılıklı beyan ve kabul edecek” dedi.



