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Konut almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Yeni konut kredisinin aylık taksitleri ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.02.2024 19:22 | Son Güncelleme:
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Yükselen faizler sonrası vatandaşlar konut maliyetlerini merak etmeye başladı. Konut sahibi olmak isteyen herkes bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki, yükselen faizler sonrası konut edinme maliyetleri ne kadar oldu? İşte 1 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...

Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar da kredi oranlarında güncelleme yaptı. Konut sahibi olmak isteyenler de bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 1 milyon TL'nin banka banka 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri...

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İlk evini alacaklara yönelik yürütülen çalışma kapsamında yeni kredi için düşünülen vade ve faiz oranı belli oldu. "Bankalar ne kadar kredi verecek?" sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte bankaların faiz oranları...

1 milyon TL konut kredisinin taksiti şöyle:

1 milyon TL konut kredisinin taksiti şöyle:
Türkiye İş Bankası Konut Kredisi Kredi Tutarı 1.000.000 TL Aylık Faiz Oranı % 2,87 Toplam Ödeme 3.579.090 TL Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 29.696 TL

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK
Kredi Tutarı 1.000.000 TL Aylık Faiz Oranı % 2,99 Toplam Ödeme 3.702.418 TL Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

ING Konut Kredisi

ING Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL Aylık Faiz Oranı % 2,99 Toplam Ödeme 3.702.446 TL Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL

Akbank Konut Kredisi

Akbank Konut Kredisi
Kredi Tutarı 1.000.000 TL Aylık Faiz Oranı % 2,99 Toplam Ödeme 3.704.219 TL Aylık Taksit Tutarı (120 ay) 30.798 TL
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faiz kredi konut
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