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Konut fiyatlarındaki artış isyan ettirdi! Yüzde 30 zam yolda artık yabancılara bile pahalı geliyor…

22.07.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak fiyatları her geçen gün artınca, satışlar geçen yıla göre yarı yarıya düştü, bazı yerlerde durma noktasına geldi. Emlak uzmanları, fiyatların yabancılara bile pahalı geldiğini açıklayarak önümüzdeki günlerde neler beklendiği anlattı. Kredi kullanımlarının kısıtlanması ve kredi faizlerindeki artış da satışları olumsuz etkiledi. İşte konut piyasasındaki son durum…

Konut fiyatlarındaki artış isyan ettirdi! Yüzde 30 zam yolda artık yabancılara bile pahalı geliyor…

Konut fiyatları artınca emlak piyasasındaki satışlar düştü hatta bazı inşaatlar iş yavaşlatıp çalışmaları durdurdu. Konut fiyatlarında tüm Türkiye’de fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Durum böyle olunca da konut satışlarındaki düşüş hız kazandı. Türkiye genelinde haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 44 azaldı.

Ev fiyatları artık yabancı yatırımcıya da pahalı gelmeye başladı. Öyle ki bazı bölgelerde yabancıya konut satışı da durma noktasına geldi. Vatandaşlıkta da sınırın 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselmesinin de alımları etkilediği belirtildi.

'DURMA NOKTASINA GELEN İNŞAATLAR VAR'

Emlakçılık yapan Cemalettin Demirci emlak piyasasının durumu ile ilgili geçen seneki oranlara göre yarıya yakın satışların düştüğünü söyledi. Demirci açıklamaların devamında ise şu ifadeleri kullandı: ‘İnşaat maliyetlerinin artmasından ve anlaştıkları rakamı müteahhitlerin güncelleyememesinden dolayı maalesef durma noktasına gelen inşaatlar var.’

‘KREDİ KULLANIMININ KISITLANMASI VE FAİZ ORANLARI DA SATIŞLARI ETKİLEDİ’

Yüksek mimar Funda Balamir ise yaptığı açıklamada konut satışlarının son zamanlardan ciddi anlamda düştüğünü belirterek ‘enflasyonist bir zaman dilimindeyiz buna döviz kurundaki artışlarda eklenince maliyetler artmakta, maliyetlerdeki bu artışlar da konut fiyatlarını etkiliyor. Bankaların kredi kullanımı çok kısıtlı tutması, faiz oranlarının yüksek olması sebebi ile geri ödemelerde sıkıntı yaşayacak insanlar için de kredi çekmek tercih edilmeyen bir durum oldu’ dedi.

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‘KONUT FİYATLARINDA YÜZDE 30 SEVİYELERİNDE ARTIŞ BEKLİYORUZ’

İnşaat firması sahibi Mehmet Öztürk ise piyasanın içinde bulunduğu durumla ilgili ‘Mazota ne kadar zam geliyorsa elektriğe ne kadar zam geliyorsa konuta da o derece zamlar bekleniyor. Marmara Bölgesinde İstanbul’da Arap ülkesi vatandaşları ama Antalya gibi illerimizin başta olduğu Akdeniz ve Ege Bölgesinde Rus vatandaşlar konut alımında birinci sırada. Yıl sonuna kadar yüzde 30 seviyelerinde konut fiyatlarının artmasını bekliyoruz.’ ifadelerini kullandı.

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