Konut, ihtiyaç ve otomotiv kredi faiz oranları! İşte taksit seçenekleri...

Kredi faiz oranları son zamanlara birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Krediler konut veya araba alırken kolaylık sağlıyor. ING Bankası üç ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Örnek vermek gerekirse 36 ay vade ile 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekildiğinde toplam ödenecek tutar 13 bin 326 TL oluyor ve aylık 368,79 TL ödeme yapılıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

Garanti Bankası'ndan 200 bin TL'lik konut kredisi alındığında ve 36 ay vade ile geri ödeme yapıldığında, toplamda 259 bin 135 TL ödenir. Faiz yüzde 1,42 üzerinden hesaplanır ve aylık 7 bin 134 TL ödenir. Garanti Bankası'ndan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168 ve 180 aylık kredi alınabilir.

Akbank'tan 200 bin TL'lik konut kredisi alındığında ve 36 ay vade ile geri ödeme sağlandığında, toplamda 256 bin 973 TL ödenir. Faiz yüzde 1,37 üzerinden hesaplanır. Akbank'tan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 ve 120 aylık taksitlerle kredi alabilirsiniz.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

Garanti Bankası'ndan 20 bin TL'lik ihtiyaç kredisi aldığınızda, 36 ay vade ile toplamda 29 bin 410 TL ödeme yapılır. Faiz yüzde 1,86'dır ve aylık taksit 814,19 TL olarak ödenir. Garanti Bankası'ndan 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 ve 36 aylık vadelerde kredi alınabilir.

ING Bankası'ndan 3 ay ertelemeli 20 bin TL kredi almak isterseniz ve 36 ay vade ile geri ödeme yaparsanız yüzde 1,35'lik faiz ile toplamda 26 bin 652 TL ödersiniz. Aylık olarak ödeme tutarı 737,58 TL'dir. ING Bankası'ndan 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30 ve 36 aylık vadelerde ihtiyaç kredisi alınabilir.

OTOMOTİV KREDİSİ FAİZ ORANLARI!

Kuveyttürk Bankası'ndan 36 ay vade ile 100 bin TL kredi alırsanız toplamda 138 bin 45,20 TL ödeme yaparsınız. Yüzde 1,53'lük faiz ile aylık 3 bin 820,70 TL ödenir. Kuveyttürk Bankası'ndan 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ve 48 ay vade ile kredi alınabilir.

Koç Finans'tan 100 bin TL'lik taşıt kredisini 36 ay vade ile alırsanız toplamda 138 bin 582,32 TL ödeme yaparsınız. Yüzde 1,55'lik faiz ile ayda 3 bin 835,62 TL taksit ödersiniz. Koç Finans'tan 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ve 48 ay vade ile kredi alınabilir.

