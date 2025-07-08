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Konut ilanlarında yeni tuzak! Bu ilanlara dikkat: Lüks dairelerin fiyatlarını gören koşuyor ama…

Konut kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle piyasaların durgun olması emlakçıları akılalmaz oyunlara yöneltmeye başladı. Yeni tuzağın adı değerinin altında verilen ‘ucuz ev’ ilanları oldu. Tapusu olmayan konutlar ilan sitelerinde sorunsuz diye düşük fiyata satışa çıkarılıyor. ‘Oltalama’ yoluyla emlak ofisine çağrılan vatandaşa başka daire pazarlanmak isteniyor. İşte tepki çeken o tuzağın detayları…

Konut ilanlarında yeni tuzak! Bu ilanlara dikkat: Lüks dairelerin fiyatlarını gören koşuyor ama…

Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle konut satışlarından yaşanan düşüş sonrasında emlakçıların vatandaşa kurduğu yeni tuzaklardan biri daha ortaya çıktı. Son dönemde popüler ilan platformlarında 1 milyon TL civarında fiyatlarla satışa sunulan 2+1 veya 3+1 lüks daire ilanları dikkat çekiyor.

“Otomobil alınamayan” bu fiyatlara lüks konut ilanı gören vatandaşlar telefona sarılıyor. Aslında bir pazarlama taktiği olan bu ilanlar mağduriyete de sebep oluyor. Telefonda yapılan görüşmede “Evler sorunsuz, krediye uygun, iskan ve kat mülkiyetinde eksik yok. Ev sahibinin paraya ihtiyacı var” denilerek alıcılar ofise davet ediliyor.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre;Emlak ofisleri tarafından uygulanan ve sektörde ‘oltalama’ tabir edilen bu ilanlarla emlak ofisine gelen vatandaş, ancak o zaman çoğunun iskansız, tapusuz olduğu ya da proje aşamasında olduğunu öğreniyor. Vatandaşa “Biz de şimdi öğrendik, iskansızmış. Ev sahibi bizi de yanılttı” diyen emlak danışmanları, bu kez de ellerindeki daireleri pazarlamaya çalışıyor.

Konut ilanlarında yeni tuzak! Bu ilanlara dikkat: Lüks dairelerin fiyatlarını gören koşuyor ama… 1

OFİSTE İKNA TURU!

Şikayet platformlarında ve tüketici bloglarında benzer pek çok mağduriyet örneği yer alıyor. Bursa’dan İstanbul’a gelerek uygun fiyatlı bir ev için görüşmeye giden bir vatandaş, konutun vadedilen niteliklere sahip olmadığını anlayınca eli boş döndüğünü ifade ediyor.

Bazı alıcılar ise kapora ödemesi yaptıktan sonra evin büyük eksiklerini görüp almaktan vazgeçiyor. Böyle olunca da kaporasının iade edilmediğinden dert yanıyor. Araştırmalara göre, bir emlak ofisine gelen müşterinin satın alma ihtimali yüzde 55’e kadar çıkıyor. Bu oran, telefonda yapılan görüşmelerde yüzde 20 seviyelerinde kalıyor. Bu nedenle birçok emlak ofisi, müşteriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirmek için dikkat çekici ilanlarla vatandaşları ofise yönlendirmeyi tercih ediyor.

FİYAT DÜŞÜKSE DİKKAT

Konuya ilişkin görüşüne başvurduğumuz bir emlak ofisi sahibi “Sektörde büyük rekabet var. Dikkat çeken ilanlar, pazarlama aracı gibi kullanılıyor ama müşteriyi yanıltmak yanlış” diyor.

Bir diğer danışman ise vatandaşı uyardı ve “Bir ilan piyasa ortalamasının altındaysa dikkatli olunmalı. İskan, kat mülkiyeti ve tapu belgesi istenmeli. Görmeden ofise gidilmemeli, kapora verilmemeli” diyor.

İLANDA HER ŞEY OLMALI

Ticaret Bakanlığı’nın genelgesine göre, satışı yapılan gayrimenkulün mevcut durumu ilan açıklamasında eksiksiz ve doğru biçimde belirtilmek zorunda. Bakanlık son düzenlemeleriyle sahte ilanların önüne geçmeye çalışsa da, bu “oltalama” ilanlar hâlâ gri bir alan oluşturmaya devam ediyor. Dikkat çekme amaçlı konut ilanları maddi kayıplara sebep olabildiği için vatandaşın dikkatli olması öneriliyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Konut kredisi daire dolandırıcı emlak ilan konut tuzak
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