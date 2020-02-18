Konut kredi faizleri düştü! İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri

Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi.
Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrasında konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde düşüşler meydana geldi. Bankalar kampanya yaparak konut kredisi kullanımının önünü açtı. 240 ay vadeye kadar konut kredisi kullanılabiliyor.
İşte bankalara göre konut kredisi faizi ve ödemesi:
İşte bankalara göre konut kredisi ödemeleri
Ziraat Bankası
Firma katkı paylı konut kredisi Faiz oranı yüzde 0.79 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2099 lira
ING Bank
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.94 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2188 lira
Akbank
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.95 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira
İş Bankası
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.95 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira
Alternatif Bank
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.98 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2212 lira
Garanti BBVA
Kiracıya Mortgage Faiz oranı yüzde 0.97 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2206 lira
Yapı Kredi
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 0.97 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2206 lira
TEB
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 0.99 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira
HSBC
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 0.99 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira
ICBC
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 1.01 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2230 lira
QNB Finansbank
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 1.04 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2248 lira
Fibabanka
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 1.20 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2347 lira
Burgan Bank
Konut kredisi Faiz oranı yüzde 1.35 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2442 lira
Halkbank
Hesaplı evim kredisi Faiz oranı yüzde 0.99 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2218 lira
Vakıfbank
Konut Kredisi Faiz oranı yüzde 0.95 100 bin lira kredi, 120 ay vade, aylık ödemesi 2194 lira
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