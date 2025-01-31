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Konut kredisi faiz indirimi gelecek mi? Emlak Konut düğmeye bastı! Yeni fon ve kampanyalar yolda…

31.01.2025 07:52
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Merkez Bankası’ndan gelen faiz indiriminin etkileri kendisini göstermeye başladı. Konut sektöründe de beklenen hareketlilik başlarken kredi faizlerinin de az da olsa etkilenmeye başladığı haberleri geliyor. 2025 yılı konut kredi faiz oranları düşüşe geçecek mi sorusu merak edilmeye devam ederken konut sektörün de ulaşılabilirliğin yeniden artması bekleniyor. İlk hamle Emlak Konut’tan geldi. Yeni bir fon kurularak 5 milyar TL'lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşılacak. İşte detaylar…

Konut kredisi faiz indirimi gelecek mi? Emlak Konut düğmeye bastı! Yeni fon ve kampanyalar yolda…

Emlak Konut GYO, 2025 yılına hareketli giren konut sektörüne dinamizm kazandırmak için kolları sıvadı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 2024'te yüzde 20.6 artışla yaklaşık 1.5 milyon konut satıldığını belirterek, "Yılın son aylarında yaşanan bu artış, sektördeki güçlü talebin devam ettiğini ortaya koyuyor" dedi.

Sektörde yeni ve dinamik bir dönem başladığını söyleyen Yılmaz, "Bu yıl beklenen faiz düşüşleriyle birlikte, geniş para arzı gayrimenkul yatırımlarını hem güvenli bir liman hem de stratejik bir seçenek haline getirecek" dedi.

GAYRİMENKUL FONU KURUYOR

Emlak Konut GYO'nun 2024 yılı satış sonuçları ve 2025 stratejik hedeflerini açıkladığı toplantıda konuşan Yılmaz, özellikle 2025 yılında Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF'ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi çeşitli finansal enstrümanları etkin bir şekilde kullanacaklarını belirterek, bu finansal enstrümanlarla aktif büyüklük ve gelirlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Sabah'ın haberine göre; Şirket, Emlak Konut Gelir Paylaşımı 1. Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu ile 5 milyar TL'lik bir ihraç büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

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‘YATIRIM YAPMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ’

Yılmaz, hayata geçirilecek GYF ile ilgili şu bilgileri verildi: "Bu fon, şirketimizin finansal esnekliğini artırırken yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir getiri sunmayı amaçlıyor. Ziraat Portföy işbirliğiyle hayata geçireceğimiz bu fon, stratejik bölgelerdeki nitelikli projelerimize yatırım yapma imkânı tanıyacak. Gayrimenkul Sertifikaları (GYS) ile ilgili önemli bir aşamaya geldik. Bu yeni finansal enstrümanın tüm detay ve avantajlarını, yakın zamanda paylaşacağız."

YENİ KAMPANYALAR YOLDA

Emlak Konut GYO'nun 2025 hedeflerinden de söz eden Yılmaz, "Daha önce olduğu gibi hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de yatırımcıları heyecanlandıran kampanyalarla sektördeki hareketliliği desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Emlak Konut, bu yıl öncelikleri arasında deprem bölgesi olmak üzere toplamda 102 bin bağımsız bölümün teslimini hedefliyor.

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Şirket ayrıca bu yıl, 45 yeni ihale gerçekleştirmeyi ve bu ihalelerle birlikte 3 milyon metrekare arsa geliştirmeyi planlıyor.

Yılmaz, Emlak Planlama Proje Yönetimi A.Ş.'nin (EPP), 2025 yılı içerisinde halka arz çalışmalarına başlayacakları bilgisini paylaştı.

Konut kredisi faiz indirimi bekliyor musunuz?

Evet, faiz indirimi bekliyorum.
Hayır, faizlerin düşmesini beklemiyorum.
Kararsızım, gelişmeleri izleyeceğim.
Bu konu hakkında bir fikrim yok.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Hissenet
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Konut kredisi Emlak Konut faiz faiz indirimi
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