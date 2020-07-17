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Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

Pandeminin tüm sektörlerde yol açtığı durgunluğun ardından haziran ayında başlayan normalleşme süreci özellikle konut kampanyalarına can verdi. Başta kamu bankaları olmak üzere bankaların ekonomiyi canlandırmak için verdiği düşük faiz oranlarından konut alım satım işlemleri de yararlandı. Peki faizler daha da düşecek mi? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Haziran ayından itibaren kamu bankaları başta olmak üzere bankaların uyguladığı düşük faiz oranları konut ve inşaat sektörünü canlandırdı. Son yıllarda durgunlaşan inşaat sektörüne pandeminin de darbe vurması ile beraber sektörü canlandırmak için devlet desteği gündeme geldi. Kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere başlatılan kampanyalar özellikle ikinci el konut satışlarını kayda değer şekilde artırdı ve karlı hale getirdi. Dolayısıyla konut almak isteyenler bu fırsatı değerlendirmek için en uygun kampanyaları ve evleri araştırmaya başladı. Kamu bankalarının başlattığı kampanyada sıfır konut satın almak daha karlıydı. Ancak TÜİK istatistiklerine göre ikinci el konutların alımı sıfır konutların alımını neredeyse ikiye katladı. Sizin için en uygun ve düşük faizle konut kredisi veren bankaları inceledik.

**HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ UYGULUYOR?

EMLAK KONUT GYO:**

Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan kampanya için ikinci hamle Emlak Konut GYO'nun "Hayallerini Erteleme Türkiye" kampanyasından geldi. Kampanya kapsamında özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerde ödemeler 24 ay boyunca başlamayacak ve faiz oranı 0.79 olacaktı. Bankaların desteğiyle faiz oranı 0.69'a indirildi. 1 milyon liraya kadar olan konutlarda yüzde 0.69 faiz oranı uygulanacak ancak daha üst fiyatlar için oran 0.79'a çıkacak. Kampanya Emlak Konut GYO'nun toplamda 10 bin konutluk 26 projesi için kısa bir süre geçerli olacak.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI:

Üç kamu bankası da devlet desteği politikası doğrultusunda benzer konut kredisi paketleri hazırladı. Paketler bazı şehirlere göre değişse de faiz oranı sıfır ve ikinci el konutlar için aynı planlandı. Sıfır ve ikinci el konutlar için en fazla 500 bin TL'ye kadar ve en çok 180 ay vade ile konut finansmanı yapan bankalar ödeme başlangıç tarihini 12 ay erteleme imkanı da sunuyor.

Kamu bankaları üç büyük şehir için azami kredi miktarını da artırma kararı aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de azami kredi tutarı 750 bin TL oldu.

Faiz oranı ise sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 olarak belirlendi. Minimum vade ise 13 ay olarak tespit edildi.

ING BANK:

Yüzde 0.79 faiz oranıyla maksimum 1 milyon TL kredi imkanı var.

AKBANK:

Maksimum 2 milyon TL olan kampanyanın faiz oranı yüzde 0.85.

İŞ BANKASI:

Maksimum 500 bin TL olan kampanyada faiz oranı yüzde 0.87.

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