Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor! 1 milyon TL’ye 40 bin TL…

Ev sahibi olmak için konut kampanyasından yararlanmak isteyenler rayiç bedel engeline takılıyor. Alıcı çok ancak çoğu kişi beğendiği evi almak istese de alamıyor. Örneğin satış fiyatı 3 buçuk milyon TL olarak gösterilen bir evin tapudaki rayiç bedeli 1 buçuk milyon TL olarak gösteriliyor. Durum böyle olunca da evi almak kredi çekmek isteyenler istedikleri kredi miktarına ulaşamıyor.

Ev almak isteyen ancak istediği krediye ulaşamayan bir tüketici de yaşadığı durum için “Kredi çekmek istiyoruz maalesef alamıyoruz. Neden diyecekseniz çünkü rayiç bedeli çok ufak bir miktar gösteriyorlar” dedi.

80 BİN TL’LİK TAPU HARCINI KİMSE ÖDEMEK İSTEMİYOR

Evlerinin rayiç bedelinin düşük gösterilmesinin bir numaralı sebebi ise çıkan tapu harçları olarak gösteriliyor. Örneğin 2 milyon TL’ye bir daire satın aldınız ve bu daireyi tapuda 2 milyon lira olarak gösterdiğinizde yüzde 4 oranında tapu harcı var. Yani hem alıcı hem de satıcı tapu da ayrı ayrı 40 bin TL toplamda ise 80 bin TL ödemek zorunda kalıyor. Bu harcı yüksek bulanlarda evlerin rayiç bedelini düşük gösteriyor.

“100 BİN TL’YE VARAN CEZALAR GELEBİLİR”

Ev ev gezenler ise aradıkları evi bulsalar da alamıyorlar çünkü o evlere hem tapu harcı hem de yüksek oranda vergi çıkıyor. Müteahhitler de gelir vergisini yüksek ödememek için evin fiyatını düşük gösteriyor. Bu da kullanılacak kredi miktarını azaltıyor.

Emlak Uzmanı Şenay Araç Demir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “3 milyonluk bir daire 1 milyon olarak gösterildiği için vatandaş bu kampanyadan yararlanamıyor. Alıcı olarak düşük beyan vermekten dolayı ortalama 100 bin TL bir ceza yiyeceksiniz. Sadece alıcılar için değil yüklenici firma ve satıcılar için de böyle cezalar gelecek” ifadelerini kullandı.

Satılık daire ilanlarına baktığımızda İstanbul’un lüks denebilecek bölgelerinde evlerin fiyatları 6-7-8 milyon rayiç bedel yüzünden çoğu kişi kredi kullanamıyor. Ve bu yüzden de ev satın alamıyor.

ATV Ana Haber’e konuşan Emlak Uzmanı Adnan Yeşiltaş ise yaşanan durum için şu ifadeleri kullandı:

“Tabi burada yapılması gereken şey tapu harçlarının düşürülmesi. 1 milyona daire aldığında bir insan 20’şer bin lira karşılıklı para ödüyorlar. Bu da 40 bin TL yapıyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Tapu harçlarını 0.50'ye düşürdüklerinde hem gerçek rakam söylenecek hem devlet vatandaşını doğruculuğa teşvik edecek. “

