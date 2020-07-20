Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 581 bin 798 konut satıldı, bu dönemde en çok konutun satıldığı il ise İstanbul oldu.

95 bin 271 konut satışının yapıldığı İstanbul'da satışın en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Esenyurt'ta 6 ayda 12 bin 983 konut satıldı. Pendik'te 4 bin 872, Sancaktepe'de 4 bin 836, Başakşehir'de 4 bin 830 ve Beylikdüzü'nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti.

Esenyurt, konut satışlarında diğer ilçeleri 3'e katladı.

BAŞKENTTE YILIN İLK YARISINDA 64 BİN 52 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Konut satışında İstanbul'u Ankara takip etti. Başkentte yılın ilk yarısında 64 bin 52 konutun satışı gerçekleştirildi. Ankara'da konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler ise sırasıyla Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu.

Yılın ilk yarısında Keçiören'de 10 bin 198, Çankaya'da 9 bin 886, Mamak'ta 8 bin 175, Yenimahalle'de 7 bin 766 ve Etimesgut'ta 7 bin 651 konut satışı gerçekleşti.

EN ÇOK KONUT SATIŞININ YAPILDIĞI 3'ÜNCÜ ŞEHİR İZMİR OLDU

İstanbul ve Ankara'nın ardından en çok konutun satıldığı İzmir'de 6 ayda 36 bin 651 satış rakamına ulaşıldı.