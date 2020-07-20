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Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Yılın ilk yarısında yüzde 32'lik artışla geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 daha fazla konut satıldığı bildirildi.

Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 581 bin 798 konut satıldı, bu dönemde en çok konutun satıldığı il ise İstanbul oldu.

95 bin 271 konut satışının yapıldığı İstanbul'da satışın en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Esenyurt'ta 6 ayda 12 bin 983 konut satıldı. Pendik'te 4 bin 872, Sancaktepe'de 4 bin 836, Başakşehir'de 4 bin 830 ve Beylikdüzü'nde 4 bin 328 konut satışı gerçekleşti.

Esenyurt, konut satışlarında diğer ilçeleri 3'e katladı.

BAŞKENTTE YILIN İLK YARISINDA 64 BİN 52 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Konut satışında İstanbul'u Ankara takip etti. Başkentte yılın ilk yarısında 64 bin 52 konutun satışı gerçekleştirildi. Ankara'da konut satışlarının yoğun olduğu ilçeler ise sırasıyla Keçiören, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Etimesgut oldu.

Yılın ilk yarısında Keçiören'de 10 bin 198, Çankaya'da 9 bin 886, Mamak'ta 8 bin 175, Yenimahalle'de 7 bin 766 ve Etimesgut'ta 7 bin 651 konut satışı gerçekleşti.

EN ÇOK KONUT SATIŞININ YAPILDIĞI 3'ÜNCÜ ŞEHİR İZMİR OLDU

İstanbul ve Ankara'nın ardından en çok konutun satıldığı İzmir'de 6 ayda 36 bin 651 satış rakamına ulaşıldı.

Konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı ve Karabağlar oldu.

İzmir Buca'da 6 ayda 4 bin 783, Karşıyaka'da 3 bin 862, Çiğli'de 3 bin 198, Torbalı'da 2 bin 752 ve Karabağlar'da 2 bin 543 konutun satışı gerçekleştirildi.

HAZİNE'YE 7 MİLYAR 792 MİLYON LİRA KATKI

İzmir'in ardından yılın ilk yarısında Antalya'da 25 bin 918 ve Bursa'da 21 bin 442 konut satış rakamı kayıtlara geçti.

Mersin, Konya, Adana, Gaziantep ve Tekirdağ'da en çok konutun satıldığı iller arasında yer aldı.

Konut satışları ve diğer alım satımlar ile Hazine'ye de 6 ayda 7 milyar 792 milyon 150 bin lira katkı sağlandı. Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı

Faizlerin inmesi ile artan konut satışları ve diğer alım satımlarla yıl sonuna kadar Hazine'ye 20 milyar liralık katkı sağlanacağı öngörülüyor.

Ayrıca 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artışla 141 bin 374 daha fazla konut satılmış oldu.

KAYNAK:AA

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