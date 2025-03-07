Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi almayı bekleyenleri uyardı! Acele etmeyin uzman isim tarihi verdi, 'Maliyetler yarı yarıya azalacak'

Yatırım yapmak veya ihtiyaçlarını gidermek için vatandaşlar bankaların uyguladığı faiz oranlarını sıkı bir şekilde takip ediyor. Aralık ayından beri Merkez Bankası'nın kademe kademe düşürdüğü politika faizi ise dün yüzde 42,5'e geriledi. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından vatandaşlar, bankaların özellikle konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde uyguladıkları faiz oranlarını incelemeye başladı.

150 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİM SİNYALİ

SGK Uzmanı ve Ekonomist Muhammet Bayram, Mynet'e bankaların faiz oranları hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bayram, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen PPK'daki karar metnini hatırlatarak, "150 baz puanlık bir faiz koridoru daha mevcut. Dokuz ay boyunca yüzde 50’de sabit kalan politika faizi nedeniyle vatandaş ev ve araba aldığında yüksek faiz maliyetiyle karşı karşıya kalıyordu. Düşen faiz oranlarıyla birlikte vatandaş daha az maliyetli konut ve taşıt sahibi olabilecek" şeklinde konuştu.

MALİYETLER YARI YARIYA AZALACAK

Merkez Bankası 2025 yılı içinde 6 tane daha PPK gerçekleştirecek. Merkez Bankası'nın geriye kalan kurullarında da faiz indirimi sürecine devam edebileceğini kaydeden Bayram, kredi çekmek isteyen vatandaşlara seslenerek şu sözleri sarf etti:

"Her PPK'da faiz indirimi gelebilme durumu var. Ev ve araba ihtiyaç ise alınmalı; değil ise sene sonuna kadar beklenmeli düşüncesindeyim. Çünkü sene sonunda yüzde 30'lara gerileyecek bir politika faizi göreceğiz bu da şu anki maliyetin neredeyse yarı yarıya azalması demek olacak"

BORÇLARINIZI YAPILANDIRABİLİRSİNİZ

Bankaların yeni müşterilerine özel olarak yüzde 0 faiz ile 50 bin ile 60 bin lira arasında kredi verildiğini hatırlatan Bayram, bu kampanyadan yararlanılabileceğini belirterek şu cümleleri aktardı:

"Takibe düşen ihtiyaç kredisi veya kredi kartı varsa devletimizin hak tanımış olduğu 60 aya kadar vadelendirme seçeneğini kullanarak borçlarını yapılandırabilirler"

ENFLASYONU TETİKLEYEN 3 MADDE

Merkez Bankası PPK karar metninde enflasyon vurgusu yaparak kalıcı iyileşme olana kadar sıkı para politikasını koruyacağını ifade etti. Bayram, reel sektörün düşük faiz ile fonlanması gerektiğini, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için düşük faiz ortamını beklediğini söyledi. Bayram, konut için enflasyon riskinin devam ettiğini vurgulayarak, yüksek kiranın, sağlık ve eğitim sektöründeki fiyat artışının enflasyonu tetiklediğini de açıkladı.

2 AYDA REKOR KIRMIŞTI

Ocak ve Şubat aylarında konut satışlarında rekor kırılmasının faizlerin düşmesinin neden olmadığını belirten Bayram, "Rekor kırılmasının nedeni faize düşecek diye ev fiyatlarının artmasından korkan kişilerin konut alımına yönelmesi" dedi.

TAŞIT, KONUT VE İHTİYAÇ KREDİSİ ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Yıl sonunda faizin yüzde 30'lara düşeceğini ifade eden Bayram, acil ihtiyaç değilse konut almak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerektiğini aktardı. Bayram, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde 150 baz puanlık faiz indirebileceğini söyledi ve, "Taşıt, ihtiyaç ve konut kredilerinde faiz oranları düşecektir. Bankadan bankaya değişecek olan bu faiz oranları için kişiler her bir bankadan fiyat almalılar" diyerek uyarıda bulundu.

Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine Türkiye'nin iç dinamiğine göre karar verildiğinin altını çizen Bayram, Başkan Fatih Karahan'ın dediği gibi 'Otopilotta' olunmadığını vurguladı ve, "Durum gerektirirse faiz indirim ve artırım yapılır ve diğer sterilizasyon araçları kullanılır" deyip sözlerini noktaladı.