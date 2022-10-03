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Konut ve iş yeri yapım kredilerinde düzenleme: Faiz oranları arttı

03.10.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut ve iş yeri yapım kredilerinde üst limit ve faiz oranında değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle, güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, iş yeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana çıkarıldı.

Konut ve iş yeri yapım kredilerinde düzenleme: Faiz oranları arttı

Konut ve iş yeri yapım kredilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Afet riski altındaki alanlardaki yapıların dönüştürülmesi kapsamında sağlanacak konut ve iş yeri yapım kredilerinde üst limit ve faiz oranında artışa gidildi.

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Resmi Gazete'nin 2 Ekim tarihli sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararda yapılan düzenlemeyle, bu kapsamda sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 240,000 TL'ye, konut yapım ve edinme kredileri ve iş yeri yapım kredisi için 600,000 TL'ye, iş yeri edinme kredisi de 250,000 TL'ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle, güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, iş yeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana çıkarıldı. Bakanlığın faiz desteği oranı ise güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0.50 puan, iş yeri kredilerine aylık 0.38 puan olarak belirlendi.

Kararla ayrıca, bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı sınırı da 2 milyon TL'den 3 milyon TL'ye yükseltildi. (KAYNAK:REUTERS)

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faiz konut
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