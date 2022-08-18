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Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım! Bakan Kurum duyurdu

18.08.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satış ve kiralama ile ilgili çok kritik bir karar alındı. Bir süredir hem satılık hem de kiralık ev fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmeye çalışan hükümetten yeni adım geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum; 50 bin ofisin konuta dönüştürüleceğini açıkladı. Konut olmaya müsait olan ofislerin dönüşmesi durumunda, İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek.

Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım! Bakan Kurum duyurdu

Kira fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda yüzde 100'ü geçen artış gösterdi. Fiyatlardaki artış sonrası hükümetten adımlar gelmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da konut fiyatları ile ilgili son dakika haberini duyurdu. Bakan Kurum, 50 bin yeni konut inşa edileceğini bildirdi.

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Bakan Kurum, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek! Bu, 50 bin yeni konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL 10 BİN ÜLKE 40 BİN YENİ KONUT ARZI

Bu durumda; konuta dönüşmeye müsait olan ofislerin dönüşmesi durumunda, İstanbul’da 10 bin, ülke genelinde ise 40 bin adet yeni konut arzı oluşabilecek.

Yönetmeliğe eklenen bir diğer madde ile sağlıklı yaşam ve hareketliliği artırabilmek adına park alanları ile piknik ve rekreasyon alanlarında betonarme temel içermeyen spor aletleri ile koşu ve yürüyüş parkurları yapılabilmesine imkan sağlandı.

Yapılan bir diğer düzenleme ile doğalgaz hattı bulunan parsellerde yeni yapılacak binalarda her bağımsız bölümün girişine kadar doğalgaz tesisatı yapılması zorunlu hale getirildi.

Bu sayede özellikle merkezi ısıtma ve sıcak su sistemi bulunan bazı yeni binalarda doğalgaz tesisatının bina girişinde bırakılarak dairelere çekilmemiş olması nedeniyle mutfak ocaklarında doğalgaz kullanamama sorunu çözülecek.

Yine mevcut binalarda katı veya sıvı yakıtlı sistemlerde doğalgaza geçiş istenmesi halinde tadilat ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılarak bu konuda bazı yaşanan bürokratik süreç basitleştirilmekte, bazı binalarda bulunan eksiklikler nedeniyle tadilat alınamaması sorunu ortadan kaldırılacak.

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İŞTE OFİSLERİ EVE DÖNÜŞTÜREN DÜZENLEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre ofis- büro amaçlı yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80'i geçmeyecek şekilde tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

Yönetmelikle ilgili yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, imar planında "ticaret + konut" olarak belirlenmiş alanlarda bugünden önce ofis- büro amaçlı yapımına başlanmış ve yapı kullanma izni düzenlenmiş yapılarda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydıyla konut kullanım oranı yüzde 80'i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilecek.

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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTIYOR

Bakan Kurum dün de kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kurum, Eylül-Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasının başlatılacağını açıklamıştı

Ayrıca kentsel dönüşümde kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 liraya çıkarılırken, projelere yüzde 50 faiz desteği verileceği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kira konut
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
istanbulda 3 kağıtçı mütaahitler yüzünden yarım kalmış dünya kadar inşaat var devlet bunlara el atabilir mi mahduriyet gidermiş oluruz

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