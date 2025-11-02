FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Konutta rekor satış beklentisi! Asıl sıçrama 2026'da... "Birçok sektör canlanacak"

Konut piyasasın 2025'in son çeyreğinde rekor satışlar bekleniyor. Sektör temsilcileri yaptıkları değerlendirmede asıl sıçramanın 2026 yılında yaşanacağını belirtti. Aralık ayında hızlanacak faiz indirimlerinin birçok sektör açısından fırsat olduğu aktarıldı. Sektör temsilcileri "Doğru planlama ve finansal istikrar sağlanırsa, 2026 Türkiye’de sadece konutun değil, ekonomik büyümenin de yılı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Konutta rekor satış beklentisi! Asıl sıçrama 2026'da... "Birçok sektör canlanacak"
Melih Kadir Yılmaz

Konut kredisinde faiz oranları düşmeye devam ediyor. Yıl içinde yüzde 3,80'leri gören faiz oranları kamu bankalarında 2,69 seviyesine kadar geriledi.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan finans uzmanları asıl düşüşün aralık ve ocak aylarında yaşanacağını söyledi. Sektör temsilcileri yüzde 2'nin altına gerilemesinin satışları ciddi şekilde artıracağını belirterek, "Bu oranları 2026 yılının ortalarına doğru göreceğiz. Faizlerin düşüşü, müteahhitlik firmalarının kampanyaları, bankaların sunduğu ‘ortak kredi kullanım’ imkânları ile birlikte sektör ciddi nefes alacak" değerlendirmesinde bulundu.

Konutta rekor satış beklentisi! Asıl sıçrama 2026 da... "Birçok sektör canlanacak" 1

ASIL BÜYÜME 2026'DA

Ayrıca altın birikimi olanların da faiz düşüşleri ile birlikte konuta yöneleceği ifade ediliyor. Kısacası iyi bir 2025 yılı geçiren sektörde yıl sonunda satış rekoru bekleniyor. Ancak asıl büyümenin 2026 yılında yaşanacağı ifade ediliyor.

Konutta rekor satış beklentisi! Asıl sıçrama 2026 da... "Birçok sektör canlanacak" 2

"GÜVEN ORTAMI GERİ DÖNDÜ"

Ekonomi uzmanları, faiz düşüşleriyle birlikte tasarruf sahiplerinin altın ve dövizden çıkarak konuta yöneleceğini belirtiyor. Konut, özellikle belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıkarken, mevduatın cazibesini yitirmesi yatırımcıyı yeniden gayrimenkule çekiyor. Tüketici güven endeksinde son üç aydır görülen yükseliş, piyasanın yeniden canlandığının sinyalini veriyor. Finans çevreleri yaptıkları açıklamalarda “Faiz indirimi tek başına yeterli değil, ama güven ortamı geri döndü. İnsanlar yeniden yatırım yapmaya başladı, bu ekonominin en güçlü göstergesi” konusuna vurgu yapıyor.

"PİYASA YENİDEN NEFES ALACAK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ekonomi çevreleri, konut faizlerindeki bu düşüş eğiliminin aralık 2025 ve ocak 2026’da da süreceğini, asıl rahatlamanın ise 2026’nın ortalarında hissedileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, faizlerdeki bu iyimser tablo, yalnızca konut satışlarını değil, genel ekonomik hareketliliği de destekleyecek. Bir inşaat firması yöneticisi konu özelinde yaptığı değerlendirmesinde, "2025’in son çeyreğiyle birlikte sektörde bir kıpırdanma başladı. Ancak gerçek canlanma 2026’nın ilk yarısında görülecek. Faizlerin kalıcı şekilde düşmesi, yeni kampanyalar ve bankaların ortak kredi modelleriyle piyasa yeniden nefes alacak" dedi.

BİRÇOK SEKTÖR CANLANACAK

Konut satışlarındaki artış, yalnızca emlak piyasasını değil, inşaat malzemesinden mobilyaya, beyaz eşyadan lojistiğe kadar uzanan geniş bir üretim zincirini de hareketlendirecek. Yeni projelerin başlamasıyla birlikte çimento, demir, seramik, cam, boya ve elektrik malzemeleri gibi temel sektörlerde talep artışı bekleniyor. Bu da sanayi üretiminde doğrudan bir canlanma anlamına geliyor. Uzmanlara göre, bir konutun inşasıyla başlayan ekonomik döngü, 260 alt sektörde istihdamı ve üretimi tetikleyen bir çarpan etkisi oluşturuyor. Örneğin, yeni bir konut teslim edildiğinde sadece inşaat firması kazanmıyor; mobilya, beyaz eşya, perde, halı, ısıtma-soğutma sistemleri, ev tekstili ve taşımacılık gibi pek çok alan da bu hareketlilikten payını alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre olduKırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu
Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
faiz kredi konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.