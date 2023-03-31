FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Konutta tercih değişti! İçinde kiracı olan evler satılmıyor

Konutta tercih değişti! İçinde kiracı olan evler satılmıyor

31.03.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut ve kira fiyatı artışı ile birlikte konut satışlarında kriterler değişti. Eskiden içinde kiracısı olan evler tercih edilirken, artık boş daire aranıyor. Alıcılar tarafından dairenin 'kiracısız' olmasına özellikle dikkat ediliyor. Emlakçılar, konut satışının zorlaştığını, alıcıların ilk olarak evin dolu olup olmamasına baktığını belirtiyor. Öte yandan tahliye problemlerinde uygulanan tahliye taahhütnamesi sıklıkla uygulanmaya başlandı. Daireler taahhütname imzalanmadan kiraya verilmiyor.

Konutta tercih değişti! İçinde kiracı olan evler satılmıyor

Son dönemde konut ve kira fiyatlarındaki yüksek artışlar ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlıklara neden oldu. Evlerini satmak isteyen mal sahipleri kiracılarının çıkmamasından dolayı zorluk yaşıyor. Alıcılar ise kiracısı olan evi, kiracıyı çıkartamama ihtimalinden dolayı almak istemeyebiliyor. Bu sebeple emlakçılar kiracılı evleri satmanın zor olduğunu söylüyor.

’’KİRACISI OLAN DAİRELERİ SATMAK ZORLAŞTI’’

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bahseden emlakçı Şerafettin Başaran, ’’Ev sahipleri kiracısı olan dairesini satmak istediğinde evi alacak kişinin kiracı ile anlaşması gerekiyor. Tapu değiştiği takdirde evin yeni sahibi kiracıyı çıkartmak isterse altı ay süre sonrası çıkması için bildirimde bulunabilir. Alıcılar kiracıların evden çıkmama sorunu ile karşılaşmamak için boş daireleri satın almak istiyor. Bu sebeple kiracısı olan daireleri de satmak son dönemde zorlaştı’’ diye konuştu.

cb964eaa-eb3c-4b6f-ac48-a1b44a2e4d8b

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ YAYGINLAŞIYOR

Ev sahipleri kiracıyı çıkartmak için tahliye taahhütnamesi yöntemine başvurmaya başladı. Evlerini kiraya vermek isteyen bazı mal sahipleri kiracılara sözleşme imzalatarak kontrat bittiğinde çıkarılmayı taahhüt etmesini istiyor. Noter onaylı imzalanan taahhütname ile ev sahipleri evlerini satmak veya başka sebeplerle kiracıyı çıkartmak istediklerinde bu taahhütnameyi devreye sokuyor.

Mal sahiplerinin kiracılarını çıkartmak için çeşitli yöntemlere başvurduğunu söyleyen Başaran, ’’Mal sahipleri, kiracılardan kira kontratının yanında tahliye taahhütnamesi de imzalamasını istiyor. Ev sahipleri kira kontratı sözleşmesi bittiğinde, istediği zaman kiracıyı çıkarmak için tahliye taahhütnamesini imzalatıyorlar. Ev sahipleri hukuki güvence olarak kiracıların ‘tahliye taahhütnamesi’ imzalamasını istiyor. Son dönemde kiralar çok yükseldi, evlerini yüksek fiyattan kiraya vermek isteyenler de tahliye taahhütnamesini devreye sokarak kiracısını çıkartmak isteyebiliyor’’ dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiradan önce herkes onu soruyor, ayyuka çıktı! Eylemler yapıyorlardı yeni dönem başlıyor! 3 bin TL'den 5 bin TL'ye kadar...Kiradan önce herkes onu soruyor, ayyuka çıktı! Eylemler yapıyorlardı yeni dönem başlıyor! 3 bin TL'den 5 bin TL'ye kadar...
Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabıMemuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı
Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu! Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Kiracı Kira konut

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına bomba yanıt!

Kılıçdaroğlu kazanırsa AB ile göçmen anlaşması ne olacak? Avrupa medyasına bomba yanıt!

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...

Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...

Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! Çalışmaya devam ederlerse artacak, ayda net...

Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! Çalışmaya devam ederlerse artacak, ayda net...

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran teklif, kabul edildi

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran teklif, kabul edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Deprem sonrasını Armağan Çağlayan'a anlattı! "Saldırıya uğradığımız kesimin..."

Deprem sonrasını Armağan Çağlayan'a anlattı! "Saldırıya uğradığımız kesimin..."

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Fiyatı 3 bin 999 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 999 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.