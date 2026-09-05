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Konya'da okul servis ücretleri belli oldu

Konya’da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı okul servis ücretlerine yüzde 25 artış yapıldı.

Konya'da okul servis ücretleri belli oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, "Akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlarda değerlendirilerek 2026-2027 Eğitim Öğretim yılı için okul servis ücretleri yüzde 25’lik bir artışla güncellenmiş oldu" dedi.
Konya da okul servis ücretleri belli oldu 1

İŞTE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ

Bu kapsamda alınan kararla yıllık okul servis ücretleri 0-3 km.’ye kadar 29 bin TL,0-6 km.’ye kadar 33 bin TL,0-12 km.’ye kadar 36 bin 500 TL,0-20 km’ye kadar 39 bin TL olarak belirlendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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