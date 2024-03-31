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Konya seçim sonuçları canlı! Konya seçim sonuçlarını kim kazandı? AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay mı CHP adayı İsmail Sonkaya mı?

31.03.2024 15:40
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Yerel seçimler için Türkiye bugün sandık başına gitti. SeçmPenler 2024 yerel seçimleri için oylarını kullandı. Türkiye genelinde sandıklar 17.00’da kapanıp, oy sayım işlemleri başlayacak. Konya seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Konya seçim sonuçlarında AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay mı CHP adayı İsmail Sonkaya mı kazandı? İşte Konya yerel seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

Konya seçim sonuçları canlı! Konya seçim sonuçlarını kim kazandı? AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay mı CHP adayı İsmail Sonkaya mı?

Konya yerel seçim sonuçları bugün belli oluyor. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak yayınlanacak. Konya seçim sonuçları da bölgedeki vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. AK Parti’nin kalesi olarak bilinen Konya’da 2024 yerel seçimlerinde nasıl bir sonuç çıktı? İşte Konya yerel seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

KONYA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak.

KONYA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? KİM KAZANDI?

Konya’da 2024 yerel seçim sonuçları için yarışın AK Parti adayı adayı Uğur İbrahim Altay ile CHP adayı İsmail Sonkaya arasında geçmesi bekleniyor. Konya’da Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mehmet Köseoğlu, Saadet Partisi’nin adayı ise Abdulkadir Karaduman bu iki adayın alacağı oy oranı da şimdiden merak konusu oldu.

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2019 YEREL SEÇİMLERİNİ KONYA’DA AK PARTİ KAZANMIŞTI

Konya'daki 31 Mart 2019 seçimlerinde oyların yüzde 70,53’ünü alarak Uğur İbrahim Altay, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olarak Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Millet İttifakı’nın desteklediği İYİ Parti’nin adayı yüzde 20 oy oranına ulaşabilmişti.

Yerel Seçim 2024


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