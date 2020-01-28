Konya Şeker'den patates ve soğan üreticisine 107 milyon ödeme

KONYA, (DHA) - KONYA Şeker tarafından Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Tesisi için patates üreticisine yarın yapılacak 7,6 milyon ödeme ile bu yıl 102 milyon 301 bin 83 lira ödenmiş olunacak. Dondurulmuş parmak patates, patates kroketi, patates nişastası ve soğan halkası üretilen tesiste alımı yapılan soğan ile birlikte üreticiye yapılan tarımsal ürün bedeli ödemesi ise 107,8 milyonu geçti.

Konya Şeker'in Çumra Şeker Fabrikası'nın ardından üreticisinin tarımsal ürününü işlemeye yönelik yaptığı ilk yatırımlardan olan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Tesisi'nce bu sene üreticiye 83 bin 669 ton sözleşmeli patates ürettirildi. Patatesler için bu sezon üreticiye yapılacak toplam 102 milyon 301 bin 83 lira ödeme, 29 Ocak Çarşamba günü üreticilerin hesaplarına yatırılacak 7,6 milyonla tamamlanacak. Dondurulmuş parmak patates, patates kroketi, patates nişastası ve soğan halkası üretilen tesiste alımı yapılan soğan ile birlikte üreticiye tarımsal ürün bedeli ödemesi ise 107,8 milyonu geçti. 2020 yılı patates ekim sözleşmeleri, patates üreticisiyle ocak ayı itibarıyla yapılmaya başlandı.

Sözleşmeli ekimin yaptırılacağı patateslerin tohumlukları da üretilirken, sözleşmeli ekim yaptırılan üreticilere hastalıklardan ari sıfır jenerasyon tohumluk dağıtılıyor. Seydişehir ile Beyşehir arasındaki lokasyona kurulan Seydibey Tesisleri'nde işlenmek üzere 2019 yılında üreticiden 83 milyon 669 bin 888 kilo patates alındı ve patates üreticisine ürün bedeli olarak 102 milyon 301 bin 83 lira ödeme yapıldı. Soğan halkası da üretilen tesisin ihtiyacı için bölge üreticisinden 2019 yılında 1 milyon 793 bin 454 kilo soğan alımı da yapılıp, soğan bedeli olarak ödenen 5 milyon 533 bin 905 liralık tutar ile birlikte tesislerin tarımsal ürün bedeli ödemesi 107 milyon 834 bin 988 lira olarak gerçekleşti.

TÜİK VERİLERİ

Tesislerin bölgedeki patates üretimine etkisi TÜİK verilerine de yansıdı. Konya Şeker'in patates üretimini yaptırmadığı 2008 yılında, Konya'da 53 bin hektar alanda 222 bin 75 ton patates üretilirken, bu rakam 2018 istatistiklerinde yaklaşık 3 kat artarak 611 bin tonu geçti. TÜİK verilerine göre, en çok patates üretilen 2'nci il haline gelen Konya'da 2018 yılında 611 bin 957 ton olarak gerçekleşirken, patates üretiminde ülkemizde birinci sırada yer alan Niğde'de 732 bin 188 ton patates üretildi. Niğde ve Konya'nın ardından 3'üncü sırada yer alan Afyonkarahisar'da 455 bin 352 ton, 4'üncü sıradaki Kayseri'de 385 bin 913 ton ve 5'inci sıradaki İzmir'de 330 bin 143 ton patates üretildi.

KONUK: 10 SENE ÖNCESİNE GÖRE ÜRETİM ARTIŞI 3 KATINA YAKLAŞTI

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, her yeni tarımsal sanayi tesisinin, üretici için ekonomik olarak üretebileceği ürün ve ilave gelir imkanı olduğunu belirtti. Konuk, ''Hamyağ fabrikasını yaptık Konya’nın üretimi 7-8 katına çıktı. Bizim alımını yaptığımız ayçiçeğinin 4 katı üretilmeye başlandı. Panagro'yu yaptık hem büyükbaş sayısı hem küçükbaş sayısı arttı, süt üretimi sıçrama şeklinde büyüdü. Keza, biz Seydibey Tesislerinin inşasına başladığımızda Konya’daki patates üretimi 220 bin ton civarındaydı, 2018 yılı rakamlarına göre 611 bin tonu geçti. 10 sene öncesine göre üretim artışı 3 katına yaklaştı. Üretimdeki artış başka gelişmeleri de tetikledi. Patates tohumu üretimi o gelişmenin ve üreticinin patates tarımını yapma arzusunun sonucudur. Tohumunu da artık kendisi üreten bölgemizde patates tarımının önü daha da açıktır. Biz hep şunu söyledik, bizim için fabrikalar araç, tarımsal üretimde artış ve sürdürülebilirlik amaçtır. Üreticiye kazandırdığımız her tesis, bu sözümüzdeki samimiyetimizin ispatıdır" diye konuştu.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Konuk, 2000'li yıllara girerken üreticiden sadece şeker pancarı alabilen ve üreticisine ürün bedeli olarak sadece 50,8 milyon ödeyebilen Konya Şeker'in 2019'u kapatırken alımını yaptığı ürün sayısını 32'ye, ürün bedeli ödemesini de 2 milyar 547 milyona çıkardığını hatırlattı. Konuk, ''Konya Şeker’in hedefi net, dünyanın en büyük 5 gıda devinden birisi olmak. Bu iddianın arkasında sağlam bir dayanak var. Bu toprakların potansiyeli yani Konya Ovasının bereketi ve Konya çiftçisinin tarım sektöründeki mahareti. Elimizde dünyanın imrenerek baktığı bir ova ve o ovayı oya gibi işleyecek kabiliyete sahip üreticiler var. Bu sahip olduğumuz en büyük hazinedir. Eksiğimiz 5-10 yıl öncesine kadar neydi? Üretileni işleyecek, üretimi teşvik edecek, üreticiyi üretmeye sevk edecek üst yapı. Yani tarımsal ürünü işleyecek sanayi tesisleri. Onlar da hızla tamamlanıyor. O tesisler bugün için 45’e ulaştı. Yarın 145 olur, 245 olur, bir tesis elimizde iken çiftçiye yapılan ödeme nasıl milyon mertebesinden milyar seviyesine çıktıysa önce on milyarlara sonra onları da katlayan mertebelere ulaşır'' dedi.

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