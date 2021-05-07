FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KOOP-DES’ten kadın kooperatiflere 150 bin liraya kadar hibe | KOOP-DES 150 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? 150 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?

KOOP-DES’ten kadın kooperatiflere 150 bin liraya kadar hibe | KOOP-DES 150 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? 150 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?

07.05.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 127 kadın kooperatife 150 bin TL hibe desteği sağlayacaklarını duyurdu. Bakan Mehmet Muş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe verileceğini açıkladı.

KOOP-DES’ten kadın kooperatiflere 150 bin liraya kadar hibe | KOOP-DES 150 bin TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? 150 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?

Twitter’daki açıklamalardan sonra, Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde de konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın (KOOP-DES) geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı. Kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin güçlendirilmesine büyük önem verildiğini açıklayan Bakan Muş, 2021 yılı içerisinde toplamda 16 milyon 690 lira olan projelere 12 milyon 590 bin lira düzeyinde destek vereceklerini açıkladı.

KOOP-DES’TEN KADIN KOOPERATİFLERE HİBE DESTEĞİ

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifinin 140 projesine hibe desteği sağlayacağız. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde de değerlendirmelerine yer verilen Bakan Muş, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye kazandırılması amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın (KOOP-DES) geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı.

para

Muş, kadın kooperatiflerinin proje bedellerinin bir bölümünün KOOP-DES Programı kapsamında hibelerle karşılanmasının, kooperatiflerin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları gerçekleştirebilmelerine imkan oluşturduğuna dikkati çekerek, bu desteklerle kooperatiflerin etkin ve verimli çalışmasının ve ekonomik katma değerin artırılmasının sağlandığını kaydetti.

Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Muş, şu değerlendirmede bulundu:

para2

"Kadın girişimcilerimizin ekonomimiz açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Kadınlarımızın emek ve sermayelerini birleştirerek kooperatif kurmalarını Bakanlık olarak destekliyoruz. KOOP-DES kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmaya bu yıl da devam edeceğiz. 2021 yılı için kadın kooperatiflerimizin başvuruları şubat ayında alınmıştı. Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin lira olan bu projelere Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin lira düzeyinde."

ticaret bakanlığı

Makine alımlarından personel istihdamına kadar destek
Bakanlığın KOOP-DES Programı kapsamında, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin makine veya ekipmanla ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına, projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek sağlanıyor.

Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise yüzde 75’i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Bakan Muş'tan hibe desteği müjdesi!Bakan Muş'tan hibe desteği müjdesi!
Goji berry yetiştiriciliği nasıl yapılır? Goji berry yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı?

İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı?

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Ripple'dan SEC'e çarpıcı suçlama!

Ripple'dan SEC'e çarpıcı suçlama!

Borsa ve dolar kaybettirdi, o kazandırdı

Borsa ve dolar kaybettirdi, o kazandırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu!

Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.