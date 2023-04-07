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KOPOL Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

07.04.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koza Polyester halka arz sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin birincil halka arzının talep toplama süreci 5 Nisan'da başladı ve 7 Nisan'da yani bugün sona erecek. Yatırımcılar ise şimdiden Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? KOPOL Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

KOPOL Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Avrupa'nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin talep toplama süreci bugün sona eriyor. Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koza Polyester halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli olacak.

KOPOL FİYATI NEDİR, EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

KOPOL payları, 24,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup satılan paylar bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

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KOPOL KAÇ LOT VERİR?

KOPOL 44.390.00 milyon lot verecek. Halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek olup şirket halka arz ile 23.160.000 TL sermaye artırımına gidecek olup 21.230.000 TL nominal değerli pay ortak satışı olarak halka arz edilecek. Tüm payların satılması durumunda Koza Polyester’in halka arz büyükülüğü 1 milyar TL olacak ve şirket %20,54’lük halka açıklık oranına sahip olacak.

KOZA POLYESTER HANGİ BANKALARDA VAR?

Koza Polyester halka arz kapsamında başvurular sadece Garanti Yatırım'a yapılacak.

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Borsa İstanbul

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