Köprü ve otoyol geçişi 'pahalıya' patladı! Çift geçiş ücreti alındı, yok yere ceza yazıldı... Fatura kabardı ama muhatap yok

Çift geçiş ücreti alındı, yok yere ceza yazıldı... Sistem hatası isyan ettirdi. Her gün otoyol ve köprüleri kullanan sürücüler yanlış geçiş ücretleri ve geri ödeme problemi yaşıyor.

Turizm ve nakliye işiyle uğraşan sürücüler başına gelenleri anlattı. Birçoğundan aynı köprüden aynı saatte iki farklı geçiş ücretleri alındı.

Fazladan kesilen o geçiş ücretleri yaklaşık 2 aydır vatandaşların hesaplarına iade edilmedi. Üstelik sürücüler onlarca e-posta ve aramaya rağmen bir muhatap bulamamaktan şikayetçi.

AYNI OTOYOLDA FARKLI TARİFE!

Bir vatandaş, "HGS tarifesiyle bizden aldıkları para yani kredi kartından çekilen para aynı değil." diye belirtirken bir başka vatandaş ise, "Avrasya tünelinden geçilmiş iki adet geçim parası alınmış" dedi.

ÇİFT GEÇİŞ ÜCRETİ ALINDI, İADESİ YAPILMADI

Ayın 30'unda Orhangazi Köprüsü'nden geçiş yaptığını ve kartından 1030 lira çekildiğini söyleyen vatandaş aynı tarih ve aynı saatte tekrar kartından 1030 lira çekildiğini ve iki kez para alındığını söyledi.

SİSTEM HATALARINA İSYAN ETTİLER

Sistem hatasına isyan eden vatandaşlardan biri, "Aynı plakalı aracın aynı etiket numaralı aracın FSM Köprüsü girişi var ayın 27'sinde, 42 lira çekilmiş bu normal tarifeli fiyatı. Ardından bir gün öncesi de ben 15 temmuz'dan geçmişim 93 lira almış. 93 lira diye bir tarife yok." diye belirtti.

Bazı köprü geçişlerinden çift geçiş üzreti alındığını belirten bir vatandaş yaşadığı durumu şu şekilde anlattı: "Osmangazi köprüsünden geçtik ve nakit ödedik. Ücret iki kere çekilmiş bize iadesi de olmadı. Ayın 27'sinde araç geçmiş Avrasya tünelinden 234 lira. Aynı tarihte bir 234 daha çekilmiş ve bunun iadesi yapılmamış."