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KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ? Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş...

25.10.2023 08:14 | Son Güncelleme:
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Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 25 Eylül 2023 Çarşamba günü en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoyol ve köprü ücretlerinin 25 Ekim 2023 Çarşamba günü itibarıyla değiştiği ifade edilmişti. Konuya ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Peki, Köprü ve otoyol geçiş zammı ertelendi mi? Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar?

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ? Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş...

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün yapılan 'zam' açıklaması sonrası internette araştırılmaya devam ediliyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenlemeye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Peki, köprü ve otoyol zammı ertelendi mi? İşte detaylar...

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KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ?

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı duyurulmuştu.

Gece yarısı itibarıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam iptal edildi. Bugün alınan ücretler iade edilecek.

BUGÜN ALINAN ÜCRETLER İADE EDİLECEK!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
köprü geçiş

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