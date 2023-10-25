KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ? Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş...

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün yapılan 'zam' açıklaması sonrası internette araştırılmaya devam ediliyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenlemeye ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Peki, köprü ve otoyol zammı ertelendi mi? İşte detaylar...

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ?

Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığı duyurulmuştu.

Gece yarısı itibarıyla köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zam iptal edildi. Bugün alınan ücretler iade edilecek.

BUGÜN ALINAN ÜCRETLER İADE EDİLECEK!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir." dedi.





