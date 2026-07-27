Körfezin 40 metre altında dev operasyon: 5 katlı bina yüksekliğinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nün kule temellerinde uygulanan mühendislik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kule temellerinin üç aşamada inşa edildiğini belirten Uraloğlu, "İlk aşamada deniz yatağı altındaki zemini güçlendirdik. Ardından dev kesonları kontrollü şekilde yerine yerleştirdik. Son aşamada ise su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

DENİZ TABANI 390 ÇELİK KAZIKLA GÜÇLENDİRİLDİ

Kule temellerinin güçlü bir zemine oturması için ilk önce deniz tabanındaki çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getiren Uraloğlu, "Kule temellerinin ilk aşamasında deniz yatağının yaklaşık 40 metre altındaki zemin güçlendirildi. Bu kapsamda kuzey ve güney kuleleri için toplam 390 adet, 2 metre çapında ve 34,25 metre uzunluğunda çelik kazık çakıldı. Kazıkların üzerine yaklaşık 3 metre kalınlığında çakıl yatak oluşturularak keson temeller için sağlam bir zemin hazırlandı" dedi.

DEV KESONLAR İKİ AYRI HAVUZDA İNŞA EDİLDİ

15 metre yüksekliğindeki, 54 metre genişliğinde ve 67 metre uzunluğundaki dev betonarme kesonların bir bölümünün kuru havuzda, kalan bölümünün ise ıslak havuzda inşa edildiğini belirten Uraloğlu, kompozit şaftların çelik bölümlerinin montajının da bu süreçte tamamlandığını söyledi.

İÇLERİNE DENİZ SUYU ALINARAK YERİNE OTURTULDU

Kuru havuzda inşa edilen kesonların daha sonra kule temellerinin bulunduğu noktaya çekildiğini belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğindeki dev kesonları kule temellerinin bulunduğu noktaya çektik. İçlerine kontrollü şekilde deniz suyu alarak hazırlanan çakıl yatak üzerine milimetrik hesaplamalarla batırıp yerleştirdik."

TEMELLER ÜÇ AŞAMALI SÜREÇLE TAMAMLANDI

Uraloğlu, kule temellerinin zemin güçlendirmesi, kesonların inşası ve batırılması ile su yüzeyinde kalan kaide ve bağ kirişi imalatlarından oluşan üç aşamalı bir mühendislik süreciyle tamamlandığını belirtti.

Uraloğlu, "Deniz tabanında uyguladığımız her aşamayı titizlikle planladık. Güçlendirilmiş zemin, çelik kazıklar ve dev kesonlarla Osmangazi Köprüsü'nün kuleleri için güvenli ve sağlam bir temel oluşturduk." ifadesini kullandı.