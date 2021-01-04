FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Korona krizi Almanya’da istihdamı vurdu

Korona krizi Almanya’da istihdamı vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 15:43 | Son Güncelleme

Küresel koronavirüs salgınının ekonomideki olumsuz etkileri Almanya’da, istihdam alanında kendini gösteriyor.

Korona krizi Almanya’da istihdamı vurdu

Ülkede 14 yıl aranın ardından ilk kez çalışanların sayısında azalma yaşandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik kriz, Almanya iş piyasasında son 14 yıldan beri devam eden olumlu gelişmeyi durdurdu. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2020 yılında ülkede çalışan kişilerin sayısı, bir önceki yıla oranla 477 bin kişi (yüzde 1,1) oranında azalarak, ortalama 44,8 milyona düştü. İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, "Böylece, 2008/2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik ve mali kriz dönemi dahil, 14 yıldır devam eden ülkedeki çalışan sayısındaki artışın sonu gelmiş oldu" ifadesi kullanıldı.

Ancak açıklamada, 2007 yılından bu yana aralıksız artış gösteren çalışan sayısının, koronavirüs krizi yaşanmamış olsaydı da, yakında sonuna gelinmiş olunacağı tahmininde bulunuldu. Buna sebep olarak da, potansiyel çalışan kişi sayısının, ülkenin demografik yapısı nedeniyle azalıyor olması gösterildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin aktardığı bilgilere göre, çalışan kişi sayısındaki en büyük düşüş hizmet sektöründe yaşandı. Bu alanda istihdam edilen yaklaşık 281 bin kişinin işini kaybetmesi sonucu, hizmet sektöründe çalışanların sayısı 33,5 milyona geriledi.

İstihdamın arttığı sektörler de var

Çalışan sayısında büyük düşüşler yağanan diğer sektörler, yaklaşık 207 bin kişilik azalmanın yaşandığı ticaret, ulaşım ve konaklama oldu. Buna karşılık kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarındaistihdam edilenlerin sayısı 153 bin kişi arttı.

İnşaat dışı üretici sektörlerde de istihdam edilenlerin sayısı 191 bin azalarak yaklaşık 8,2 milyona düştü. Buna karşı inşaat sektöründe, 17 bin kişilik artışla 2020 yılında istihdam edilenlerin sayısı 2,6 milyona yükseldi. Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta da istihdamın 22 bin kişi azaldığı belirtiliyor.

Reuters / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Subay maaşları arttı!Subay maaşları arttı!
Hemşirelerin maaş zammı ne kadar olacak? Hemşirelerin maaş zammı ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'
Olay olan tepkiye İBB Başkanı'ndan yanıt! 'Büyük oyunu bozduk'
Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı
Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli olmak isteyip de prim borcu olanlara kredi fırsatı
Prim borcu olanlara büyük fırsat
Enflasyon düşecek mi? Kademeli düşüş bekleniyor
Enflasyon düşecek mi?
JPMorgan: "Altın fiyatlarının olağanüstü yükseliş rallisinin başındayız..." İşte 4 farklı uzmandan altın yorumu!
Altın rallisinin henüz başındayız
Subay maaşı zammı 2021 son durum... 2021 En yüksek ve en düşük subay maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?
Subay maaşları arttı!
Uzman erbaş maaşı zammı 2021 son durum... 2021 En yüksek ve en düşük uzman erbaş maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?
Uzman erbaş maaşları arttı!
Uzman çavuş maaşı zammı 2021 son durum... 2021 En yüksek ve en düşük uzman çavuş maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?
Uzman çavuş maaşları da arttı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.