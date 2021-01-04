Korona krizi Almanya’da istihdamı vurdu

Ülkede 14 yıl aranın ardından ilk kez çalışanların sayısında azalma yaşandı.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik kriz, Almanya iş piyasasında son 14 yıldan beri devam eden olumlu gelişmeyi durdurdu. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 2020 yılında ülkede çalışan kişilerin sayısı, bir önceki yıla oranla 477 bin kişi (yüzde 1,1) oranında azalarak, ortalama 44,8 milyona düştü. İstatistik Dairesi'nin açıklamasında, "Böylece, 2008/2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik ve mali kriz dönemi dahil, 14 yıldır devam eden ülkedeki çalışan sayısındaki artışın sonu gelmiş oldu" ifadesi kullanıldı.

Ancak açıklamada, 2007 yılından bu yana aralıksız artış gösteren çalışan sayısının, koronavirüs krizi yaşanmamış olsaydı da, yakında sonuna gelinmiş olunacağı tahmininde bulunuldu. Buna sebep olarak da, potansiyel çalışan kişi sayısının, ülkenin demografik yapısı nedeniyle azalıyor olması gösterildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin aktardığı bilgilere göre, çalışan kişi sayısındaki en büyük düşüş hizmet sektöründe yaşandı. Bu alanda istihdam edilen yaklaşık 281 bin kişinin işini kaybetmesi sonucu, hizmet sektöründe çalışanların sayısı 33,5 milyona geriledi.