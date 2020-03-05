FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Korona virüs cep telefonu piyasasını da vurdu

Korona virüs cep telefonu piyasasını da vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2020 11:25 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgını Diyarbakır’daki cep telefonu piyasasını olumsuz etkiledi. Kapıların kapanması, ithalatçıların salgından dolayı Çin’e gidememesi nedeniyle telefon ve aksesuar parçalarının fiyatları da arttı.

Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılmaya başlayan korona virüs salgını iş piyasasını da etkiledi. Çin’den ithal edilen cep telefonu, cam filmi, kulaklık, şarj cihazları, kılıf gibi ürünler kapıların kapanması nedeni ile ithal edilmemeye başlandı. İç piyasada ürünlerin azalması, fiyatların artmasına neden oldu.

Cep telefon dükkanı işletmecisi Berat Metin, 15 yıldır bu sektörde olduğunu ve cep telefonu ürünlerinin neredeyse tamamının Çin'den ithal edildiğini söyledi. Korona virüs nedeni ile şu anda ürün gelmediğini belirten Metin, "Gelmediğinden dolayı ürünlerin fiyatı da yükseliyor. Stoklarımızı eski fiyattan veriyor. Ama yeni ürün aldığımız zaman pahalı aldığımızdan dolayı mecburen yüksek fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Kapılar kapandığı için şu anda ürün gelmiyor. Mesela müşterimize fiyat verdiğimizde bize, ‘bu ürün bir ay önce şu fiyattaydı. Niye yükselmiş’ diyor. Orada sıkıntı yaşıyoruz. Ürün gelmeyince karaborsaya düşüyor” dedi.

Cep telefon satıcısı Mehmet Metin ise sınırların kapanmasından ve bilhassa Çin’de olan olaydan dolayı ürün bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Ellerindeki ürünü de aynı fiyatta, hatta piyasa dağılmasından dolayı daha düşük fiyatta satmaya başladıklarını aktaran Metin, “Çin’den bağımsız değil. İran’dır, Irak’tır. Bölge sınır ülkelerde kapandığı için bu işin nereye gideceği konusunda tedirgin durumdayız. Biz perakendeciyiz. Bunu yapan toptancılar. Biz bu ürünü 6 liraya alıyoruz, 8 liraya satıyoruz. Bizdeki karaborsa olmaz. Bu toptancı kısmı ekran siparişi, aksesuar siparişi, kırılmaz cam bunları şuanda karaborsaya koymuşlar. Ürün bulmada sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Emeklilere 750 TL'ye varan promosyonEmeklilere 750 TL'ye varan promosyon
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
korona virüs, Çin, cep telefonu,

En Çok Okunan Haberler

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

BDDK duyurdu! Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

BDDK duyurdu! Artık o işlem e-Devlet'ten yapılabilecek

BKM: Dünya Sağlık Örgütü, temassız ödemeyi öneriyor

BKM: Dünya Sağlık Örgütü, temassız ödemeyi öneriyor

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Otomobil devi 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Otomobil devi 1,2 milyon aracını geri çağırıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİM'in kârı yüzde 2 düştü

BİM'in kârı yüzde 2 düştü

Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını 'navigasyon uygulaması'yla bulacak

Zorunlu olacak! Yeni uygulama başlıyor

Halkbank'tan emeklilere 750 TL'ye varan promosyon

Emeklilere 750 TL'ye varan promosyon

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonlarına bir vergi daha geliyor

Cep telefonlarına bir vergi daha geliyor

LPG otogazda 7 kuruş indirim

Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Altın fiyatları 5 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları ne durumda? İşte ilk rakamlar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.