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Korona virüsü madencilik sektörünü de vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarının korona virüsü nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarının korona virüsü nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Başkan Mevlüt Kaya, devlet yetkililerine çağrıda bulunarak, "En büyük ihraç pazarımız Çin’de meydana gelen ve ne zaman biteceği belli olmayan talihsiz olaylar madencilik sektöründe çarkların daha da yavaş dönmesine yol açtı. Yeni Maden Kanunu’nda da düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Çok acil bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ihtiyaç var" dedi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)’nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirdiği Çin’in Xiamen şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük doğal taş ve teknolojileri fuarı, korona virüsü nedeniyle ertelendi. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarının, 80 gün süreyle ertelendiği bildirildi. EMİB Başkanı Mevlüt Kaya da, bir basın toplantısı düzenledi. Kaya, fuar idaresi ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, "Şu anda yolda olan ürünlerimizin 25 Şubat’ta Xiamen’de olacak. Depolanması konusunda destek talebimizi olumlu karşıladılar; ayrıca ihtiyaç olması halinde kullanmak üzere hijyenik koşullara sahip depo konusunda araştırmalarımız da devam ediyor. Fuar katılımcısı firmalarımız ile sürekli iletişim halindeyiz, güncel gelişmeleri sürekli iletiyoruz" diye konuştu.

Çin’e ihracatın yüzde 52’sini maden sektörü tek başına gerçekleştiriyor
Türk madencilik sektörü için Çin’in vazgeçilmez bir pazar konumunda olduğunu vurgulayan Mevlüt Kaya, "Madencilik sektörümüz için Çin’in neden vazgeçilmez olduğunu sizlere bazı rakamlarla anlatmak istiyorum; madencilik sektörümüz, 2019 yılında Çin’e 695 milyon doları doğal taş olmak üzere, 1 milyar 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Maden sektörümüzün 2019 yılında gerçekleştirdiği 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracatın yüzde 31’ini tek başına Çin’e yaptık. Türkiye’nin tüm sektörlerinin 2019 yılında Çin’e yaptığı 2 milyar 582 milyon dolarlık ihracatın yüzde 52’sini maden sektörümüz tek başına gerçekleştirdi" dedi.
Çin Halk Cumhuriyetinin maden ihracatında 198 ülke arasından açık ara 1’inci sırada olduğunu belirten Başkan Kaya, şunları aktardı:
"Maden ihracatımızda ikinci sıradaki Amerika Birleşik Devletlerine ihracatımız 372 milyon dolar. Türk madencilik sektörünü ayakta tutan Çin Halk Cumhuriyeti ile bugüne kadar nasıl ticaret yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde ticaret yapmaya devam edeceğiz."

Madencilik durma noktasına geldi
Dünya genelinde yaşanan ve etkileri Türkiye’de de hissedilen küresel ekonomik durgunluğu dikkat çeken Mevlüt Kaya, "Madencilik sektörümüz gerek dünya ekonomisindeki durgunluk, gerekse Türk ekonomisinde 2018 yılı temmuz ayından beri yaşanan daralma nedeniyle 2019 yılını ihracatta yüzde 5.5’lik gerileme ile geride bıraktı. 4.6 milyar dolar olan ihracatımız 4.3 milyar dolara indi. En büyük ihraç pazarımız Çin’de meydana gelen ve ne zaman biteceği belli olmayan talihsiz olaylar madencilik sektöründe çarkların daha da yavaş dönmesine yol açtı. Çin’in sadece doğal taşta değil hemen hemen tüm madenlerde dünyanın en büyük alıcısı olması nedeniyle, ülkemiz madencilik sektörü neredeyse durma noktasına geldi" diye konuştu.

Yeni Maden Kanunu’nda da düzenleme yapılmasını talep ediyoruz
Başkan Mevlüt Kaya, "Madencilik sektörüne bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının Maden Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza vb. bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde yeni Maden Kanunu TBMM Genel Kurul gündeminde kabul edilene kadar ertelenmesini, yeni Maden Kanunu’nda da bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Madencilik sektörü olarak, 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı ödemelerimiz var. O nedenle çok acil bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ihtiyaç olduğunu buradan sizlerin aracılığıyla dile getirmek istiyoruz. Bu talebimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve tüm hükümet nezdinde karşılık bulacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

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