FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koronavirüs İtalya'nın ekonomisini vurdu

Koronavirüs İtalya'nın ekonomisini vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüs salgınında (Kovid-19) vaka ve yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ederken, Avrupa Birliği’nin (AB) 3. büyük ekonomisi ülkede virüs nedeniyle turizm başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde aksaması büyümede endişelere yol açıyor. Turizm sektöründe kaybın 7,4 milyar avroyu bulması beklenirken her 10 şirketten biri temerrüt riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Koronavirüs İtalya'nın ekonomisini vurdu

Ülkede 21 Şubat Cuma gününden bu yana her gün artarak devam eden koronavirüs salgınının etkileri, ülke genelinde turizm, sağlık, ekonomi, sanayi, spor gibi pek çok alanda görülüyor.

Koronavirüs salgınının Avrupa’da en çok etkilediği yer İtalya olurken, İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria), Kovid-19’un yılın ilk yarısında İtalyan ekonomisini "güçlü" şekilde etkileyeceği tahmininde bulunuyor.

2019 yılını yüzde 0,3 büyüme oranıyla kapatan İtalya'da hükümet, 2020 için yüzde 0,6'lık büyüme öngörüyor. Fakat uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, İtalya'nın büyüme tahminini yüzde 0,5'ten eksi 0,5'e düşürmesi dikkati çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) 2 Mart'ta yayınlanan son raporunda ülkenin 2020 için büyüme tahminini 0,4
puan azaltarak sıfıra çekerken, 2021 için yüzde 0,5'te sabit tuttu.

Ülkede koronavirüs acil durumunun baş göstermesinden kısa bir süre sonra basına konuşan İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco da virüsün GSYİH'e yüzde 0,2’nin üzerinde etki edebileceğine dikkati çekmişti.

BORSA 2 HAFTADA 95 MİLYAR AVRO KAYBETTİ

İtalyan borsası da ülkede ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde akmasını fiyatlandırması dikkati çekti. FTSE MIB 30 endeksi ise 21 Şubat’tan bu yana yüzde 16 değer kaybederek 24.777,15 puandan 20.799,89 puana geriledi. Borsada bu sürede 95 milyar avronun eridiği belirtiliyor.

Ayrıca, Cerved Rating Ajansı’nın hazırladığı "Koronavirüsün mali olmayan İtalyan şirketlerine etkisi" isimli raporunda, Kovid-19’un yol açtığı acil durumun yıl içinde çözüme kavuşturulmaması ve alınan önlemlerin ülkenin en verimli bölgelerinde ekonomiyi etkili bir şekilde durdurması halinde, her on şirketten birinin temerrüt riski taşıdığına işaret edildi.

Söz konusu krizin, 2020 yılının ortasında çözülmesi halinde, temerrüt riskinin yüzde 4,9 oranında olabileceği, krizin bütün bir yıl sürmesi halinde ise riskin yüzde 10,4’e çıkabileceği kaydedildi. Koronavirüsten kaynaklanan acil durumun en çok inşaat, tekstil sanayisi, turizm, otel ve restoranları etkileyeceği ifade edildi.

TURİSTİK KENTLER BOŞALDI

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) son verilerine göre, 2018 yılında 62,1 milyon turistin geldiği İtalya, iki haftadır içinde bulunduğu koronavirüs kriz nedeniyle çok sayıda rezervasyon iptali ve uçuşlardaki kısıtlamalarla karşı karşıya.

Kovid-19’un ülkede 3 bin 916 kişide görülmesi ve şu ana kadar 197 kişinin ölümüne yol açması sebebiyle, İtalyan Otelciler Federasyonu kaynaklarının aktardığına göre başkent Roma, Milano ve Floransa'da mart ayındaki iptallerin yüzde 90’a dayandığı belirtildi. Bu kentlerde özellikle turistik yerlerdeki yoğunluğun azalması da gözle görülür biçimde fark ediliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Roma Belediyesi'nin yaptığı çalışmaya göre, nisan ayındaki Paskalya Yortusu'na yönelik rezervasyonların iptallerinden kaybın 303 milyon avro olacağı belirtildi.

İtalya Ticaret Odası ve Turizm Odası'nın bu hafta açıkladığı çalışmaya göre, 1 Mart - 31 Mayıs'ı kapsayan üç aylık bahar döneminde 31 milyon 625 bin turist kaybı ve 7,4 milyar avro zarar beklendiği açıklandı.

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nin başkenti Milano’nun iki havaalanı Malpensa ve Linate’ye yapılan uçuşlarda 15 Şubat- 2 Mart'ta günlük yolcu kaybının 100 binin üzerinde olduğu, 24 saatte seyahat edenlerin yaklaşık 50 bin civarında olduğu ifade edildi.

Diğer yandan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) maçların nisan ayına kadar virüsün yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak olması kulüpleri, önemli bir kaynak olan stat gelirinden mahrum bırakacak.

HÜKÜMETİN TEDBİRLERİ

Kamu borcu ise 2019’da 2,4 trilyon avro olan GSYH’nin yüzde 134,8’ine denk gelen İtalya’da koronavirüs salgını, en çok ülkenin GSYH'sinin yüzde 41’ini temsil eden endüstrinin en gelişmiş olduğu Lombardiya, Emilia-Romagna, Veneto gibi kuzeydeki bölgelerini vurdu.

Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, öncelikle kuzey bölgeleri, ardından ülke genelinde ekonomideki koronavirüsün yarattığı etkiyi hafifletmeye yönelik ardı ardına önlemler açıklarken, bir yandan da bunu tam olarak yapabilmesi için AB’den talep ettiği bütçe esnekliğini kabul ettirmek için Brüksel’e baskı yapıyor.

Conte, önceki gün ek bir kararnameye daha imza atarak aileleri ve girişimlerini desteklemek üzere 7,5 milyar avro kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Diğer yandan Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri dün yaptığı açıklamayla 2020 borç tahminlerinde yüzde 0,3 artarak yüzde 2,5
çıkmasını öngördüklerini, AB makamlarından yüzde 0,3’lük artış talep ettiklerini duyurdu.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Merkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararıMerkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararı
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan dikkat çeken Erdoğan yazısı

New York Times'tan dikkat çeken Erdoğan yazısı

Bakan Akar açıkladı! 15 Mart'ta başlıyor

Bakan Akar açıkladı! 15 Mart'ta başlıyor

Merkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararı

Merkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararı

Asya'dan gelen dolarlara karantina!

Asya'dan gelen dolarlara karantina!

50 tanesi 10 liraydı, şimdi 1 tanesi 3 lira

50 tanesi 10 liraydı, şimdi 1 tanesi 3 lira

Paket tur iptalleriyle ilgili önemli uyarı!

Paket tur iptalleriyle ilgili önemli uyarı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden 'ucuz ekmek' kararı

Mahkemeden 'ucuz ekmek' kararı

Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 2 ayda 5.5 milyon yolcu arttı

Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 2 ayda yüzde 6 arttı

Merkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararı

Merkez Bankası'ndan 'tüketici kredisi' kararı

Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı

50 tanesi 10 liraydı, şimdi 1 tanesi 3 lira

Fed'den Asya'dan gelen dolarlar için karantina önlemi

Asya'dan gelen dolarlara karantina!

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi

İşte borsada haftanın kazandıranları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.