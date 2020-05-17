Koronavirüs kanatlı sektörünü uçurdu

Korona virüs salgını birçok sektörü durma noktasına getirirken, gıda, hijyen ve e-ticaret alanlarında ise patlamaya yol açtı. Salgın nedeniyle talebin yüksek oranda arttığı sektörlerden biri de doğal yumurta tavuğu oldu.

Koçoğlu Tavukçuluk ve Kümes Ekipmanları Firması kurucusu Burak Koçoğlu, salgın sebebiyle insanların bağışıklığını güçlendirmek için doğal ürünlere olan ilgisinin daha da arttığını söyledi. Koçoğlu, salgın sürecinde pozitif etkilenen sektörlerden bir tanesinin de tavukçuluk sektörü olduğunu belirterek, "İnsanların köy yumurtası ve köy tavuğu tercih etmeleri çok etkili oldu. Pandemi sürecinde tamamen insanlar doğal ürünlere yöneldiği için geçen yıla göre yüzde 50-60 oranında bir talep artışı gerçekleşti. Pandemi öncesinde ayda 3-4 kümes kurarken, şimdi aylık 8-9 seviyesine çıktı. Canlı yumurta tavuğu siparişi ise aylık 30-35 binden 60-65 bine kadar bir yükselme mevcut. Satışlardaki artışta insanların doğal ürünlere olan ilgisi, kendi ürettiğini tüketme çabası etkili oldu. Aynı zamanda birçok sektörün daralması ve gıdanın da önünün açılması nedeniyle kanatlı sektörü pozitif yönde etkilendi" dedi.