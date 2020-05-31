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Koronavirüs nedeniyle 'karavan otel'de tatile yoğun talep

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2020 10:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan Asna çiftinin geçen yıl açtığı 'karavan otel', koronavirüs salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi gördü. Girişimci çift, ağustos ayının ortasına kadar rezervasyonların dolu olduğunu, geçen yıla oranla işlerin 3-4 kat arttığını belirtti.

İstanbul'da eczane işleten Erol Asna (39) ile 2 çocuğunun annesi sigortacı eşi Zeliha Asna (37), evlatlarını sakin bir ortamda büyütmek için bir süre önce İzmir'e taşındı. Çift geçen yıl, Karaburun ilçesinde denize yakın 2 dönümlük arazide 'karavan otel' kurma kararı aldı. Araziye, birinde kendilerinin yaşadığı sıcak su ve klima imkanı bulunan her biri 11 metrekarelik 7 karavan yerleştiren çift, alternatif tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekti. Özellikle koronavirüs döneminde izole bir tatil yapmak isteyenler, tesise yoğun ilgi gösterdi. Ağustos ayının ortalarına kadar rezervasyonlar dolarken; tesisi seçenler, doğa cenneti kentte, yeşilliklerin arasında huzurlu zaman geçiriyor.

DENİZE 100 METRE MESAFEDE

Karavanda 3 yetişkin ya da 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin konaklayabildiğini söyleyen Zeliha Asna, "Karavanlarımız içinde çift kişilik yatağımız var. Klimamız var. Mini buzdolabımız var. Her karavanın duşu, tuvaleti var. 24 sıcak su bulunuyor. Ayrıca ücretsiz internet mevcut. Dışarıdan yiyecek içecek getirilebiliyor alanımıza. Kokudan dolayı çevreye rahatsızlık vermemek adına sadece mangala izin vermiyoruz. Denize mesafemiz 100 metre. Merkeze yakın bir noktadayız. Herkes için evinin bahçesindeymiş hissiyatı yaratabilecek bir ortam bulunuyor" dedi.

'İNSANLAR DAHA İZOLE BİR TATİL YAPMAK İSTEDİ'

Geçen yıl hizmete girdiklerini belirten Asna, iyi olan talebin bu yıl koronavirüsle daha da arttığını belirterek, "Covid-19 salgınından sonra insanlar daha izole bir tatil yapmak istedi. Kötü bir süreç geçirdik. Herkes eve kapandı. İnsanlar dışarı çıkmak rahatlamak istedi. Herkesin tatile ihtiyacı var. Betonun arasında kalınca da yeşil daha çok önem kazanıyor. Sosyal medya mesafe kuralı belli. Karavanlar arasında oldukça mesafe var. Buranın açık hava olması da cezbetti insanları. Geçen yıla göre 3-4 kat talep arttı. Ağustos'un 15'ine kadar doluyuz" diye konuştu. Tesiste alınan önlemlerden bahseden Zeliha Asna, ortak alanlara dezenfektanlar yerleştirdiklerini belirterek, "Karavandan konuklarımız çıktıktan sonra tüm tekstil ürünleri temizleniyor. Karavan çamaşır suyuyla dezenfekte ediliyor. Ayrıca karavanı havalandırıyoruz. Kapıdan konuklarımız tesise girince ateşlerini ölçüp alıyoruz. Sosyal mesafe uyarılarını yapıyoruz. Masaları da ona göre ayarladık. Zaten karavanlar arasında mesafe oldukça fazla. Eldiven ve maskeyle çalışıyoruz" dedi.

MÜŞTERİLER MUTLU

Eşiyle tesiste konaklayan kafe işletmecisi Ece Şener (29), "Biz geçen sene de burada tatil yaptık. Bu sene farklı bir tatil planımız vardı. Korona sebebiyle karavanlı tatil daha mantıklı geldi. Karavanlar arası mesafe olması, işletme sahiplerinin hijyene ne kadar önem verdiklerini bilmemiz nedeniyle tekrar burada tatil yapmaya karar verdik. Daha izole kuş seslerinin içinde doğayla baş başa bir tatil yapıyoruz" diye konuştu. Tesiste konaklayanlardan borsacı Adil Bumen (52) de, "Özellikle son dönem yaşanan pandemi sonrası kişisel mesafenin önemli olması, ailemle sanki evimdeymiş gibi vakit geçirebilmem karavan tatilini seçmeme neden oldu. Dışarıdan kimseyle temas kurmadan çok rahat bir tatil olduğu için seçtik. Belki de herkesin hayali karavanda tatil yapmak. Onun için de bu tatili tercih ettik" şeklinde konuştu. Adil Bumen'in eşi 1 çocuk annesi ev kadını Selda Bumen (50) ise, "Doğayla iç içe yeşilliklerin arasında bizim için çok güzel bir tatil geçiyor" dedi.

(DHA)

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