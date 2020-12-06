Koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindisinin satışları düştü

Kandıra’da çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve asıl adı ‘Amerikan bronzu’ olan siyah hindiler yılbaşına 1 ay kala piyasaya çıktı. Koronavirüs salgının başladığı dönemin hindi yavrusunu üretimi dönemine denk gelmesi nedeniyle bu yıl üretimin yarı yarıya düştüğünü belirten üreticiler, geçen yıl bu dönemlerde büyük çoğunluğunu sattıklarını belirttikleri hindilere şu an restoran ve otellerin koronavirüs kısıtlamalarında olması nedeniyle talebin çok az olduğunu söyledi.

Hindi üretiminde yaşanan düşüşün yumurtlama döneminden belli olduğunu belirten üretici İsmail Turan, "Bu sene hindi satışlarında büyük bir durgunluk var. Koronavirüs bu işi bile etkiledi. Zaten yaşanacak düşüş hindi yavrusu satışından belliydi. Yavru sezonuna koronavirüs ile başladık. O zaman satış sayımız bayağı bir gerilemişti. Geçen sene yaklaşık 6 bin civarında bir hindi satışına başlamıştık, bu sene yaklaşık 3 bin hindi var elimizde. Yarı yarıya bir düşüş var. Çünkü pandemi döneminde önümüzü göremedik, öyle olunca üretim düşük kaldı. İnsanlar da korkuyor, yasaklar devam ediyor, insanlar istedikleri gibi dışarıya çıkamıyor, restoranlar da kapalı olduğu için hindi satışı düşük oluyor" dedi.