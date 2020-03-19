Koronavirüs salgını çalışma hayatı değiştirmeye başladı

Bu dönemde firmalar, esnek çalışma modelini uygulayarak hem personellerinin sağlığını korumayı hem de mevcut işlerin devam etmesini amaçlıyor. Şirketlerin bu süreçte üzerinde en çok durdukları yöntemlerin başında evden çalışma sistemi geliyor. Virüsün olumsuz etkilerini en aza indirmek için altyapısı uygun birçok firma şimdiden bu sisteme geçti.

Uluslararası Arabulucular Derneği Başkanı Mehmet Akuğur, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü tedbiri almanın işverenin sorumluluğunda olduğuna dikkati çekti.

Akuğur, evden çalışma uygulamalarının tam olarak iş kanununda yer almamasına karşın, iş yeri ve çalışanların sağlığı açısından günümüzde kullanılan bir model halini aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hukuken bu uygulamayı gerçekleştirmek için öncelikle, yapılacak işin uzaktan çalışmaya uygun olması gerekli. Bu uygunluk söz konusu ise uzaktan çalışma esaslarının şirket yönetimlerince belirlenmesi, bu planlamanın uygun bir şekilde çalışanlara yazılı surette bildirilmesi, bu uygulamaya ilişkin personelden teyit alınması ve ilk aşamada ne kadar süreyle uygulanacağının somut şekilde belirlenmesi gerekli. Bu durumda iş ilişkisi aynen iş yerinde ifa ediliyormuşçasına sonuçlar doğurmaktadır. Böylelikle çalışan, işverenin talimatlarını aynen iş yerinde olduğu gibi özenle yerine getirme borcunu ifa etmekle, işveren de mali haklarını çalışanlara aynen sağlamakla yükümlü olmaktadır."