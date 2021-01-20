Koronavirüs salgını en çok onlara yaradı! Video oyun sektörünün yıldızı parladı

Dünya genelinde dijital oyun harcamalarında artış yaşanırken, küresel video oyun gelirinin 2020'de yüzde 20 artarak 179,7 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü.

Güney California Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu Öğretim Üyesi Dmitri Williams, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'SOSYAL BİR ÇIKIŞ NOKTASI OLDU'

"(Video oyunlar) Evde mahsur kalan birçok kişi için sosyal bir çıkış noktası oldu". Giderek daha fazla insanın akıllı telefonlara ve çevrim içi cihazlara sahip olmasıyla oyuna erişim de hızla artıyor"

(AA)

