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Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinin ardından vatandaşların kırsal bölgelere yönelmesi ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soba satışlarında gözle görülür artış meydana geldi.

Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor

Dünyada ve ülke genelinde etkisini sürdüren koronavirüs, vatandaşları kırsal alanlara ve daha sakin bölgelere yönlendirdi. Son dönemlerde alınan koronavirüs tedbirleri ve yaz döneminin ardından salgın nedeniyle şehir merkezlerine inmeyen vatandaşlar, soğuk havalarla birlikte sobaya yöneldi. Koronavirüs sürecinde hem sobalara hem de ürünlerine ilgi arttı.

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'PİYASADA ARADIĞIMIZ SOBAYI BULAMIYORUZ'

Son dönemlerde sobaya olan talebin arttığını belirten Çankırılı esnaf Selami Sert, "Bizim ağırlıkla sattığımız sobalar kuzineler ve yuvarlak sobalar var. Bu tür sobalar satıyoruz. Genelde de soba malzemelerini satıyoruz. Bu sene pandemiden dolayı köylerde vatandaşlar olduğu için sobalara karşı çok yoğun bir ilgi oldu. Piyasada aradığımız sobayı bulamıyoruz. Bir de fiyatları çok arttı. Bir soba takımı ortalama kuzine için 700 lirayı buluyor. Diğer sobalar da ortalama 500 lirayı buluyor. Soba fiyatları 300 liradan başlıyor 800 liraya kadar soba mevcut" ifadelerine yer verdi.

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KAYNAK:İHA

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