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Koronavirüs ve tescil, şalgam ihracatını arttırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 09:52 | Son Güncelleme

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından tescillenen Adana Şalgamında koronavirüs döneminde hem ülke içi tüketim hem de ihracat arttı.

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından tescillenen Adana Şalgamında korona virüs döneminde hem ülke içi tüketim hem de ihracat arttı. Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞalgamDer) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, “Koronavirüsle mücadele döneminde yüzde 30-35 oranında sektör büyüdü. Almanya başta olmak üzere 46 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Tescil sonrası Ukrayna ve Rusya’dan da talepler geldi” dedi.

Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen Adana Şalgamı, ‘Coğrafi İşaret Belgesi’ aldı. Bu belgeyle birlikte 46 ülkeye ihraç edilen şalgam, artık daha fazla ülkeye ihraç edilecek. Yıllık üretilen 60 milyon litre şalgam suyunun miktarının ise en az yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Halihazırda ortalama 20 bin kişinin istihdam edildiği şalgam suyu üretim sektöründe ise bu rakam daha da artacak.
ŞalgamDer Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas İHA muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs döneminde 3 ayda sektörün yüzde 30-35 oranında büyüdüğünü söyledi.

'İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI ARTACAK'

Nas, ‘Coğrafi İşaret Belgesi’ sonrasında Rusya ve Ukrayna’dan da talebin arttığını belirterek, “Hiç ummadığımız ülkelerden talepler geldi. Rusya, Ukrayna bu ülkelerden bazıları. Biz daha önce oralara ihracat yapamamıştık. Ancak ‘Coğrafi İşaret Belgesi’ni aldıktan sonra oralardan da talepler geldi. İnşallah ihracatımız daha da artacak. Şu anda 46 ülkeye ihracat yapıyorduk ama bu belgeyle birlikte minimum yüzde 10-15 oranında bu ülke sayıları artacak” diye konuştu.

'İNSANLAR SAĞLIKLI İÇERİKLERE YÖNELİYOR'

İhraç edilen 18 milyon litre şalgam suyunun büyük bir kısmını Avrupa ülkelerine gönderdiklerini vurgulayan Selahaddin Nas, “60 milyon litre üretim oluyor yıllık ve 18 milyon litre de ihracatımız var. Dernek olarak bu belgeyle yüzde 20-25 oranında üretimimiz artacak. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Avrupa geliyor. Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere bu ülkelerin başında. Bizler Amerika, Çin, Kanada ve Japonya’ya da ürün gönderiyoruz. İnsanlar artık gazlı içeceklerden kaçıyor ve sağlıklı içeceklere yöneliyor. Şalgamın da burada payı gittikçe büyüyecek” ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 30-35 BÜYÜME'

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında insanların şalgama büyük rağbet gösterdiğini aktaran Nas, daha sonra şunları söyledi:

“Koronavirüs döneminde satışlarımız arttı. Biz yüzde 30-35 büyüdük bu virüs döneminde. Almanya başta olmak üzere çok ciddi talep geldi. Şalgama son 3 ayda. Korona virüs döneminde insanlar daha sağlıklı içeceklere yöneldiği için şalgam çok ciddi anlamda katma değer oluşturdu. Ortalama 20 bin kişi bu sektörde istihdam ediliyor ama artık önümüzdeki senelerde bu sayı daha da artacaktır.”

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