Koronavirüs ve tescil, şalgam ihracatını arttırdı

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından tescillenen Adana Şalgamında korona virüs döneminde hem ülke içi tüketim hem de ihracat arttı. Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞalgamDer) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, “Koronavirüsle mücadele döneminde yüzde 30-35 oranında sektör büyüdü. Almanya başta olmak üzere 46 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Tescil sonrası Ukrayna ve Rusya’dan da talepler geldi” dedi.

Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen Adana Şalgamı, ‘Coğrafi İşaret Belgesi’ aldı. Bu belgeyle birlikte 46 ülkeye ihraç edilen şalgam, artık daha fazla ülkeye ihraç edilecek. Yıllık üretilen 60 milyon litre şalgam suyunun miktarının ise en az yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Halihazırda ortalama 20 bin kişinin istihdam edildiği şalgam suyu üretim sektöründe ise bu rakam daha da artacak.

ŞalgamDer Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas İHA muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs döneminde 3 ayda sektörün yüzde 30-35 oranında büyüdüğünü söyledi.