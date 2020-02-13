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Koronavirüsü, yerli çekirdeğe olan ilgiyi yüzde 50 arttırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2020 09:24 | Son Güncelleme

Kuru yemişçiler, dünyada büyük korku oluşturan koronavirüsü nedeniyle siyah Çin çekirdeğine olan ilginin azaldığını, yerli beyaz çekirdeğe olan ilginin ise yüzde 50 oranında arttığını söylediler.

Koranavirüsünün etkisi sadece Çin’de değil, dünyanın her yerinde hissediliyor. Şu anda Türkiye’ye siyah Çin çekirdeği giremiyor. Korona virüsü sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tedbir amaçlı, Çin'den gelen siyah çekirdeğin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu. Limana gelen ürünler içeri giremiyor. Geçen sene ülke genelinde 120 bin ton tüketilen siyah çekirdek, virüs nedeniyle Türkiye’de artık tercih edilmiyor. Samsunlu kuru yemişçiler de son günlerde vatandaşların siyah çekirdek yerine beyaz Türk çekirdeğine yöneldiğini söylediler.

'YERLİ ÇEKİRDEĞE OLAN İLGİ YÜZDE 50 ARTTI'

Yerli beyaz ayçiçeği çekirdeğinin satışlarının yüzde 50 oranında arttığını ifade eden kuru yemişçi Recai Doğanay, “Siyah Çin çekirdeğinin ülkemize girişi yasaklandı. Halkımız da bu kararı oldukça destekledi. Beyaz yerli çekirdeğe olan rağbet artmaya başladı. Siyah çekirdeğe olan ilgi, gittikçe azalıyor. Çekirdek almaya gelen vatandaşlar, siyah yerine beyaz çekirdek almaya başladılar. Denizli’de 16 bin ton civarında beyaz yerli çekirdek üretimi yapıldı. Bu da piyasayı biraz rahatlattı. Yerli çekirdeğin fiyatı da siyah çekirdeğe göre daha uygun. Siyah çekirdeği 20 liradan satıyorduk, beyaz çekirdeği ise 16 liradan satıyoruz. Vatandaşlar sadece siyah çekirdeğe değil, Çin’den gelen ürünleri almamaya çalışıyor. Yerli çekirdeğe olan ilgi ise yüzde 50 civarında arttı” dedi.

'İNSANLAR BİLİNÇLENDİ VE YERLİ MALINA YÖNELDİ'

İnsanların tüketim konusunda bilinçlendiğini dile getiren bir başka kuru yemişçi ise, “Virüs nedeniyle siyah çekirdeğin satışı azaldı. İnsanlar yerli olan ve Denizli’den gelen beyaz çekirdeğe talep gösteriyor. Önceden siyah çekirdek çok satılıyordu. Vatandaşlar artık beyaz çekirdeğe yöneldi. Çin çekirdeği artık ülkemize de alınmıyor. İnsanlar da bilinçlendi. Özellikle yerli malı kullanmayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

Korona virüsü salgınından önce ülkeye giriş yapan siyah çekirdekler, vatandaşlar tarafından pek tercih edilmese de tezgahlardaki yerini koruyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
çin çekirdeği, Korona virüsü,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Çin işi ne varsa ülkeye sokulmasın bizim çiftçimiz ve esnafımız kazansın.
sizde fırsat bu fırsat .................vatandaşa
çinden gelen baharatları ne yapacaksınız.....daha saymadım.
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