Koronavirüsü, yerli çekirdeğe olan ilgiyi yüzde 50 arttırdı

Koranavirüsünün etkisi sadece Çin’de değil, dünyanın her yerinde hissediliyor. Şu anda Türkiye’ye siyah Çin çekirdeği giremiyor. Korona virüsü sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tedbir amaçlı, Çin'den gelen siyah çekirdeğin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu. Limana gelen ürünler içeri giremiyor. Geçen sene ülke genelinde 120 bin ton tüketilen siyah çekirdek, virüs nedeniyle Türkiye’de artık tercih edilmiyor. Samsunlu kuru yemişçiler de son günlerde vatandaşların siyah çekirdek yerine beyaz Türk çekirdeğine yöneldiğini söylediler.

'YERLİ ÇEKİRDEĞE OLAN İLGİ YÜZDE 50 ARTTI'

Yerli beyaz ayçiçeği çekirdeğinin satışlarının yüzde 50 oranında arttığını ifade eden kuru yemişçi Recai Doğanay, “Siyah Çin çekirdeğinin ülkemize girişi yasaklandı. Halkımız da bu kararı oldukça destekledi. Beyaz yerli çekirdeğe olan rağbet artmaya başladı. Siyah çekirdeğe olan ilgi, gittikçe azalıyor. Çekirdek almaya gelen vatandaşlar, siyah yerine beyaz çekirdek almaya başladılar. Denizli’de 16 bin ton civarında beyaz yerli çekirdek üretimi yapıldı. Bu da piyasayı biraz rahatlattı. Yerli çekirdeğin fiyatı da siyah çekirdeğe göre daha uygun. Siyah çekirdeği 20 liradan satıyorduk, beyaz çekirdeği ise 16 liradan satıyoruz. Vatandaşlar sadece siyah çekirdeğe değil, Çin’den gelen ürünleri almamaya çalışıyor. Yerli çekirdeğe olan ilgi ise yüzde 50 civarında arttı” dedi.