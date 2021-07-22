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Koruma planı devrede! Çiftçiye 5.5 milyar liralık destek

22.07.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşırı kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle çiftçilere destek ödemesi kampanyası başlatıldı. Bu yıl Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan, ertelenen düşük faizli krediler için çiftçi adına ödenen gelir kayıplarının karşılanması için 5.5 milyar liralık destek sağlanacak.

Koruma planı devrede! Çiftçiye 5.5 milyar liralık destek

Hükümet sıcaklık artışı ile birlikte kuraklıktan etkilenen çiftçilerin üretim, gelir kaybını önlemek için eylem planını devreye aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hububat sulamalarında barajlarda depolanmayan kış yatak suyu şebekeye alınarak, kurak dönemlerde çiftçinin su ihtiyacı karşılanıyor. Kuraklık nedeniyle bu yıl sulama sezonunda çiftçiler tarafından geçici olarak ruhsata tabi olmayan yer altı kuyularının açılması, mevcut kuyuların kullanımına izin veriliyor" dedi.

BU YIL 5.5 MİLYARLIK DESTEK VERİLECEK

Aşırı kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi nedeniyle çiftçilere destek ödemesi kampanyası başlatıldı. Sabah'ın haberine göre bu yıl Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan, ertelenen düşük faizli krediler için çiftçi adına ödenen gelir kayıplarının karşılanması için 5.5 milyar liralık destek sağlanacak.
1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin kredileri, krediye konu ürünleri, varlıklarının afetlerden etkilenmesi durumunda kredileri ertelenebiliyor ya da taksitlendirilebiliyor.

DEKAR BAŞINA 150 LİRA

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılıyor.

Bu yıl kuraklık desteği dekar başına 18.3 lira olarak ödeniyor. Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda verilen destek dekar başına 150 lirayı geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

MARMARA HAVASINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bakan Pakdemirli, 25 havza için "Havza Koruma Eylem Planları ile Nehir Havza Yönetim Planları" kapsamında su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla gereken tedbirlerin belirlendiğini söyledi.

Pakdemirli, "Ülkemizde 11 nehir havzasında durgun sularda özümleme kapasitesinin belirlenmesi, su kalitesinin iyileştirilmesi projesi yürütüldü, 15 havzada taşkın yönetim planları tamamlandı. Marmara havzasında çalışmalara başlanmış olup Meriç-Ergene Havzası'nın bu yıl başlaması hedefleniyor. 3 havzada nehir havza yönetim planı projesi sürüyor, 9 havzada nehir havza yönetim planı projesinin de bu yıl başlaması planlanıyor, Kuzey Ege Havzası Su Tahsis Planı çalışmaları sürüyor" dedi.

YAS KUYULARI AÇILIYOR

Sulama şebekesinin yetersiz olduğu alanlarda sulamayı takviye için Yeraltı suyu (YAS) kuyuları açarak bu alanlarda sulama yapılması sağlandığını anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Sulama sistemlerinde suyun verimli kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, kayıpların azaltılması ve izinsiz kullanımların önlenmesi, sulama suyu temini için 2017'de Sulama Sistemlerinde Su Kullanımı'nın Kontrolü ve su kayıplarının azaltılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl sulama sezonunda çiftçiler tarafından geçici olarak ruhsata tabi olmayan yer altı kuyularının açılması ve mevcut kuyuların kullanımına izin veriliyor. İşlemede olan sulamalarda su kayıplarının önüne geçilerek suyun daha etkin, verimli kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilmesi maksatlarıyla gerçekleştirilen yenileme projeleriyle klasik açık sistem sulama şebekeleriyle modern kapalı sulama sistemlerinin kullanımı yaygınlaşacak."

ALIM FİYATLARI BU YIL ARTIRILDI

Bu yıl hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatlarında bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış yapıldı. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmeklik buğday alım fiyatı yıllık yaklaşık yüzde 36.4 artışla 2 bin 250 TL/ton, arpa alım fiyatı yaklaşık yıllık yüzde 37.3 artışla 1750 TL/ton, kırmızı mercimek alım fiyatı yıllık yaklaşık yüzde 43 artışla 5000 TL/ton, nohut alım fiyatı yüzde 21 artışla 4050 TL/ton olarak açıklandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yaş çay alım fiyatı ise yıllık yaklaşık yüzde 18.3 artışla 3.87 TL/kg olarak belirlendi.

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