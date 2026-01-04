FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

KOSGEB'de çağrılar tamamlandı '2440 KOBİ 38,4 milyar TL finansmana erişmiş olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 yılı çağrılarının tamamlandığını belirterek, "2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak." ifadesini kullandı.

KOSGEB'de çağrılar tamamlandı '2440 KOBİ 38,4 milyar TL finansmana erişmiş olacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na yönelik başvurulara ilişkin bilgi verdi.

KOSGEB de çağrılar tamamlandı 2440 KOBİ 38,4 milyar TL finansmana erişmiş olacak 1

Program kapsamındaki işletmelerin, 20 milyon liraya kadar kullandıkları 36 ay vadeli kredilerde 20 puan KOSGEB finansman katkısından yararlandıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2025 çağrılarını tamamladık. 2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak. Üretimi destekleyen, girişimciliği teşvik eden programlarımızla KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ilk iki dönemde 1647 işletmeye 25,5 milyar lira destek sağlanmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En düşük emekli maaşı, kıdem tazminatı ve bedelli askerliğe kadar tüm rakamları verdiEn düşük emekli maaşı, kıdem tazminatı ve bedelli askerliğe kadar tüm rakamları verdi
Bir meslek tarih oluyor 'Önce maaşa bakıyorlar'Bir meslek tarih oluyor 'Önce maaşa bakıyorlar'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Mehmet Fatih Kacır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.