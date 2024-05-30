KOSGEB nedir? KOSGEB destekleri nelerdir, kimlere verilir?

1990 yılından beri T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hizmet sunan KOSGEB küçük veya orta ölçekli olan işletmeleri çeşitli alanlarda destekler. Bu kurumun temel amacı KOBİ’ler ile yeni girişimcilerin sektöre kazandırılmaları ve büyüme göstermelerinin sağlanmasıdır.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde görevini yerine getirdiği bilinen KOSGEB ilk olarak 1990 yılında faaliyete geçirilmiştir. KOSGEB’in temel amacı ise Türkiye’de sosyal ihtiyaçlar ile ekonominin karşılanabilmesi için küçük ve orta ölçekli olan işletmelerin sanayideki payı ile etkisinin artırılmasıdır. KOBİ’lerin rekabet düzeyinin artırılmasında da etkili olduğu bilinen KOSGEB, kurumsallaşma ve Ar-Ge çalışmalarını yürütme gibi konularda işletmelere yardımcı olur. KOSGEB’in öne çıkan hedeflerinden biri de söz edilen işletmelerin ihracat alanında kendilerini geliştirmelerine olanak tanınmasını mümkün kılmaktır. KOSGEB açılımı ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak bilinir.
KOSGEB bünyesinde işletmelere farklı projelerle çeşitli destekler sunulur. Bunların incelenmesi için KOSGEB’in resmî sitesine göz atılarak güncel fırsatların derlenmesi mümkündür. KOSGEB destekleri üzerine araştırma yapan kişilere bu kurumun güncel olarak yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:
KOSGEB’e nasıl giriş yapıldığı pek çok kişi için merak konusudur. Günümüzde e-Devlet platformu üzerinden KOSGEB’e de geçiş yapılabilir. Yani e-Devlet şifresi ile hesabına erişim sağlayan her bir vatandaş KOSGEB aramasını yaparak ilgili hizmete ulaşabilir.
KOSGEB destek programlarından kimlerin yararlanabildiği yaygın olarak araştırılır. Bu bağlamda KOSGEB hizmetlerinin temelde küçük veya orta ölçekli işletmeler için hazırlandığı söylenebilir. Bununla birlikte yeni işletme kurmayı düşünen girişimciler ve KOBİ’ler KOSGEB programlarının temel kapsama alanında bulunur. Ancak KOSGEB desteklerinden yararlanılabilmesi için birtakım şartların karşılanması gerekir. KOSGEB destek şartları temelde aşağıdaki gibi hususları içerir:
KOSGEB kapsamında yer alan ve küçük veya orta ölçekli işletmelere sunulan destek programlarının güncel olarak 10’dan fazla başvuru seçeneğini içerdiği bilinir. Bu destek programlarının her biri farklı özelliklere sahip olması ile çeşitlenir. Dolayısıyla söz edilen programlara başvurmak isteyen yeni girişimciler veya KOBİ’ler için temel şartların yanı sıra özel koşulları da öğrenmek önem arz eder.
Bununla birlikte KOSGEB destekleri başvuru şartları özelleştirildiğinde her program için farklı koşulların dikkate alınması gerektiği söylenmelidir. Yani KOSGEB destekleri başvuru süreci için detaylı bilgi edinilmesi için mutlaka kurumun resmî sitesinde yer alan Destek Başvuru Şartları ve Destek Türü başlığı incelenmelidir. Örneğin KOSGEB kapsamında yer alan olanaklar arasında sıralanan Girişimci Destek Programı’na başvurmak isteyen kişilerin aşağıdaki şartları karşılamaları gerekir:
KOSGEB’in uzaktan eğitimle katılım sağlama imkanı tanıyan sertifika programıyla yeni girişimcilerin temel konularda yetkinlik kazanmaları mümkündür. Bu bağlamda ilgili kurumun sertifikası hakkında bilgi edinmek isteyenlere ilk olarak söz edilen eğitimin KOSGEB Geleneksel/ İleri Girişimcilik Eğitimi şeklinde ikiye ayrıldığı belirtilmelidir. Bu eğitimlerden ilki olan geleneksel girişimcilik programında iş kurma ve yürütme konusunda temel bilgilerin edinildiği söylenebilir.
Söz edilen temel eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler ise ardından KOSGEB İleri Girişimcilik Eğitimi adlı programa katılabilir. KOSGEB Girişimcilik Belgesi’ni almaya hak kazanan kişiler bu sertifikayı süresiz olarak kullanabilir. Ancak bunun için eğitim süreci tamamlanıp sertifika alındıktan sonra küçük veya orta ölçekli işletme kurulmalıdır. Söz edilen sertifikanın alınması için başvurulabilen kurumlar ise aşağıdaki gibidir:
Küçük veya orta ölçekli işletmelerin KOSGEB desteklerine başvururken temel adımları başarılı ve eksiksiz olarak tamamlamaları gerekir. Bu bağlamda KOSGEB destekleri için gerekli belgeler üzerine araştırma yapan kişilere hazırlanması önem arz eden temel evraklar sıralanmalıdır. KOSGEB programlarına başvurulup KOSGEB veri tabanına kayıt olacak işletmeler için mutlaka derlenmesi gereken esas belgeler aşağıdaki gibi belirtilmelidir: