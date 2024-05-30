KOSGEB nedir? KOSGEB destekleri nelerdir, kimlere verilir?

1990 yılından beri T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hizmet sunan KOSGEB küçük veya orta ölçekli olan işletmeleri çeşitli alanlarda destekler. Bu kurumun temel amacı KOBİ’ler ile yeni girişimcilerin sektöre kazandırılmaları ve büyüme göstermelerinin sağlanmasıdır.

KOSGEB nedir?

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde görevini yerine getirdiği bilinen KOSGEB ilk olarak 1990 yılında faaliyete geçirilmiştir. KOSGEB’in temel amacı ise Türkiye’de sosyal ihtiyaçlar ile ekonominin karşılanabilmesi için küçük ve orta ölçekli olan işletmelerin sanayideki payı ile etkisinin artırılmasıdır. KOBİ’lerin rekabet düzeyinin artırılmasında da etkili olduğu bilinen KOSGEB, kurumsallaşma ve Ar-Ge çalışmalarını yürütme gibi konularda işletmelere yardımcı olur. KOSGEB’in öne çıkan hedeflerinden biri de söz edilen işletmelerin ihracat alanında kendilerini geliştirmelerine olanak tanınmasını mümkün kılmaktır. KOSGEB açılımı ise Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak bilinir.

KOSGEB destekleri nelerdir?

KOSGEB bünyesinde işletmelere farklı projelerle çeşitli destekler sunulur. Bunların incelenmesi için KOSGEB’in resmî sitesine göz atılarak güncel fırsatların derlenmesi mümkündür. KOSGEB destekleri üzerine araştırma yapan kişilere bu kurumun güncel olarak yürüttüğü çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırımı (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Yeşil Sanayi Destek Programı

Girişimci Destek Programı

TEKMER Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı

KOBİ Dijital Destek Dönüşüm Programı

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

İş Birliği Destek Programı

Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Programı

KOSGEB giriş nasıl yapılır?

KOSGEB’e nasıl giriş yapıldığı pek çok kişi için merak konusudur. Günümüzde e-Devlet platformu üzerinden KOSGEB’e de geçiş yapılabilir. Yani e-Devlet şifresi ile hesabına erişim sağlayan her bir vatandaş KOSGEB aramasını yaparak ilgili hizmete ulaşabilir.

KOSGEB destekleri kimlere verilir?

KOSGEB destek programlarından kimlerin yararlanabildiği yaygın olarak araştırılır. Bu bağlamda KOSGEB hizmetlerinin temelde küçük veya orta ölçekli işletmeler için hazırlandığı söylenebilir. Bununla birlikte yeni işletme kurmayı düşünen girişimciler ve KOBİ’ler KOSGEB programlarının temel kapsama alanında bulunur. Ancak KOSGEB desteklerinden yararlanılabilmesi için birtakım şartların karşılanması gerekir. KOSGEB destek şartları temelde aşağıdaki gibi hususları içerir:

Yeni girişimci, küçük veya orta ölçekli işletme (KOBİ) olma

KOSGEB program başvurusunu yapıp geçici onay almış olma

Kurum tarafından belirtilen süre içerisinde Program Başvuru Formu ve Destek 4. Taahhütnamesi’ni doldurup onaylama

Güncel programlardan hangisine başvurulduysa bu kapsamda yer alan sektörlerde faal olma

Program kapsamındaki şartlara uygun olan yeni personeli istihdam etmiş olma

Ödeme talebi başvurusunu tamamlama

İstihdam taahhütlerinin kontrolü sırasında incelenen SGK gereksinimlerini karşılama

KOSGEB destekleri başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB kapsamında yer alan ve küçük veya orta ölçekli işletmelere sunulan destek programlarının güncel olarak 10’dan fazla başvuru seçeneğini içerdiği bilinir. Bu destek programlarının her biri farklı özelliklere sahip olması ile çeşitlenir. Dolayısıyla söz edilen programlara başvurmak isteyen yeni girişimciler veya KOBİ’ler için temel şartların yanı sıra özel koşulları da öğrenmek önem arz eder.

Bununla birlikte KOSGEB destekleri başvuru şartları özelleştirildiğinde her program için farklı koşulların dikkate alınması gerektiği söylenmelidir. Yani KOSGEB destekleri başvuru süreci için detaylı bilgi edinilmesi için mutlaka kurumun resmî sitesinde yer alan Destek Başvuru Şartları ve Destek Türü başlığı incelenmelidir. Örneğin KOSGEB kapsamında yer alan olanaklar arasında sıralanan Girişimci Destek Programı’na başvurmak isteyen kişilerin aşağıdaki şartları karşılamaları gerekir:

İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerin herhangi birinde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvuruda bulunabilir.

İş Geliştirme Desteğine ise NACE Rev. 2 kapsamında belirtildiği üzere C-İmalat, 61-Telekomünikasyon, 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 63-Bilgi hizmet faaliyetleri, 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin başvurması mümkündür.

KOSGEB sertifikaları nelerdir?

KOSGEB’in uzaktan eğitimle katılım sağlama imkanı tanıyan sertifika programıyla yeni girişimcilerin temel konularda yetkinlik kazanmaları mümkündür. Bu bağlamda ilgili kurumun sertifikası hakkında bilgi edinmek isteyenlere ilk olarak söz edilen eğitimin KOSGEB Geleneksel/ İleri Girişimcilik Eğitimi şeklinde ikiye ayrıldığı belirtilmelidir. Bu eğitimlerden ilki olan geleneksel girişimcilik programında iş kurma ve yürütme konusunda temel bilgilerin edinildiği söylenebilir.

Söz edilen temel eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler ise ardından KOSGEB İleri Girişimcilik Eğitimi adlı programa katılabilir. KOSGEB Girişimcilik Belgesi’ni almaya hak kazanan kişiler bu sertifikayı süresiz olarak kullanabilir. Ancak bunun için eğitim süreci tamamlanıp sertifika alındıktan sonra küçük veya orta ölçekli işletme kurulmalıdır. Söz edilen sertifikanın alınması için başvurulabilen kurumlar ise aşağıdaki gibidir:

KOSGEB il müdürlükleri

Kalkınma ajansları

Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri

Belediyeler

Yatırım destek ofisleri

Kaymakamlıklar

İŞKUR il müdürlükleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlükleri

KOSGEB destekleri için gerekli belgeler nelerdir?

Küçük veya orta ölçekli işletmelerin KOSGEB desteklerine başvururken temel adımları başarılı ve eksiksiz olarak tamamlamaları gerekir. Bu bağlamda KOSGEB destekleri için gerekli belgeler üzerine araştırma yapan kişilere hazırlanması önem arz eden temel evraklar sıralanmalıdır. KOSGEB programlarına başvurulup KOSGEB veri tabanına kayıt olacak işletmeler için mutlaka derlenmesi gereken esas belgeler aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

Ticaret/ esnaf sicil gazetesi

KOBİ bilgi dökümanı

Oda faaliyet belgesi

İmza sirküleri

İmza beyannamesi

KOSGEB taahhütnamesi

Sektöre göre hazırlanmış olan iş planı

E-KOBİ/ KOBİ beyannamesi

KOBİ Ticari Kredileri için istenen diğer evraklar





