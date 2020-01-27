KOSGEB'den deprem bölgesine acil destek kredisi (2)

BAKAN VARANK, TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lere, KOSGEB tarafından sağlanacak yardımı Twitter hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Acil Destek Proramı'nın uygulanacağını aktaran Bakan Varank, "Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip talimatıyla, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lerimize KOSGEB'in Acil Destek Programı kapsamında 100 bin liraya kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. KOSGEB'e borcu olan işletmelerimizin de bu yıl ödemesi gereken borçlarını 2020 yılı sonuna kadar erteliyoruz. KOSGEB Kredi Destek Programı'ndan yararlanıp borcu olan KOBİ'lerimizin ödemelerini de 1 Ocak 2021 tarihine kadar öteliyoruz" açıklamasında bulundu.

