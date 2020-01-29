FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KOSGEB’den Kobilerine 100 bin lira faizsiz destek kredisi

KOSGEB’den Kobilerine 100 bin lira faizsiz destek kredisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve KOSGEB Başkanı Prof.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının belirttiği Kobilere destek programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un katılımıyla Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı KOSGEB’in Kobilere yönelik 100 bin Türk Lirası sıfır faizli 36 vadeli krediler hakkında Elazığ Valiliğinde oluşturulan kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Bakanlık olarak en üst düzey yönetici olarak burada olduklarını ifade etti. Ellerinden geldiği ölçüde deprem etkilenen vatandaşlara destek sağlayacaklarını belirten Dönmez, “Burada İl Müdürlüğümüz var. Kalkınma ajansları bizde, ayrıca KOSGEB şubeleri var. Koordinasyonla ilgili kim varsa bizde nefer olarak bütün teşkilatımızla burada çalışacağız. KOSGEB’İN depremden etkilenen Elazığ ve Malatya illerine özel bir destek açıklamasına doğru geldik. İki konu var. Bir tanesi halihazır da KOSGEB’den destek almış, kredi kullanmış geri ödemeleri olan Kobilerimizin bu ödemelerinin ertelenmesi konusu. İkincisi de burada depremden etkilenen Kobilerimize 100 bin liraya kadar faizsiz destek konusu” dedi.

“Kobilerimiz 12 boyunca hiçbir ödeme yapmayacaklar”
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve talimatı üzerine Kobilere 100 bin liraya kadar acil destek kredisi programını yürürlüğe koyduklarını kaydetti.
Prof. Dr. Uzkurt konuşmasında, “Programda Kobilerimiz 100 bin TL’ye kadar ihtiyaçlarına dönük bankalardan kullanacaklar. Bunun maliyetini, faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Bu krediyi kullandıktan sonra Kobilerimiz 12 boyunca hiçbir ödeme yapmayacaklar. Ondan sonraki dönemde de 3’er aylık vadelerde taksitlerini 2 yıl içerisinde ödeyecek. Teminatı da kredi garanti fonuyla sağlayacağız. Daha sonra açıklayacağımız bankaların Elazığ ve Malatya’daki şubelerine giderek bu destek programından yararlanabilecekler. Sadece Online olarak KOSGEB’in veri tabanına kayıt yaptıracaklar. Depremden zarar görmüş Kobilerimiz bu destekten kredisinden yararlanabilecekler” şeklinde açıklamada bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Bakan duyurdu: Ödemeleri 1 hafta öne aldıkBakan duyurdu: Ödemeleri 1 hafta öne aldık
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İMOB’u ziyaret eden uluslararası profesyoneller yüzde 16 arttı

İMOB’u ziyaret eden uluslararası profesyoneller yüzde 16 arttı

Bakan Pekcan: “Habur Gümrük Kapısının 2020 sonuna yetiştirilmesini istiyorum”

Bakan Pekcan: “Habur Gümrük Kapısının 2020 sonuna yetiştirilmesini istiyorum”

Kardelen’den eğitime katkı

Kardelen’den eğitime katkı

Rusya'ya 150 bin ton domates ihracat kotası doldu

Rusya'ya 150 bin ton domates ihracat kotası doldu

Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

Bakan açıkladı! 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

Kangal Termik Santrali'nin bir ünitesinde üretim başladı

Kangal Termik Santrali'nin bir ünitesinde üretim başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.