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Koskoca bir sektör ama ‘Kesinlikle abartı’ 3 yılda yüzde 458 arttı, enflasyonu solladı! Tek gün için 6 bin 200 lira istediler...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.03.2025 07:44
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Bahar havalarının gelmesi ile evlerde temizlik heyecanı da başladı. 'Dip-bucak' olarak anlatılan büyük bahar temizliklerinin yapılmaya başlanması ile temizlik şirketleri de yoğun bir sürece girdi. Ev temizliğinde yardım almayı tercih eden vatandaşlar fiyatların çok yükseldiğini düşünüyor. Peki, ortalama bir evin temizlik fiyatı ne kadardan başlıyor? Son dönemde fiyatlar ne kadar arttı? İşte detaylar…

Koskoca bir sektör ama ‘Kesinlikle abartı’ 3 yılda yüzde 458 arttı, enflasyonu solladı! Tek gün için 6 bin 200 lira istediler...
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Yaşam koşullarının ağırlaşması, iş hayatının yoğun bir hal alması gibi etkenler ev içi işlerin geri planda kalmasına neden olabiliyor. Bundan dolayı bazı vatandaşlar ev işlerine yetişemedikleri için bir yardımcı ile çalışabiliyor. Cam ve mutfak dolaplarını temizleme gibi parça parça işler için de yardım alınabiliyorken genel ev temizliği için de günlük temizlikçi çağrılıyor.

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ENFLASYONU SOLLADI!

Son dönemde evine günlük temizlikçi çağırmaya rağbet arttı. Özellikle beyaz yakalılar ev işleri için günlük temizlikçi çağırarak zaman kazanmaya çalışıyorken fiyatların enflasyondan daha hızlı yükselmesi ise tepki çekti.

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FİYATLAR YAPILAN İŞE GÖRE DEĞİŞİYOR

Evine günlük temizlikçi çağırmak için uygulamalar varken aynı zamanda temizlik şirketleri ile de iletişime geçilebiliyor. Evinizin kaç liraya temizleneceğini öğrenmeniz için ise birkaç soru soruluyor. Sorular ise şu şekilde:

  • Eviniz kaç oda?
  • Kaç banyo var?
  • Kaç saat temizlik yapılsın?
  • Temizlik hangi sıklıkla yapılsın?
  • Evde kedi veya köpek var mı?

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Cevaplarınıza göre fatura çıkarılıyor. Genel temizlik haricinde sadece cam sildirmek, ütü yaptırmak ya da mutfak temizliği gibi tercihlerde sunuluyor. Bunların ortalama fiyatları ise yapılacak işe göre değişkenlik gösteriyor.

MUTFAK TEMİZLİĞİNİN BEDELİ 5 BİN LİRA

Ancak ortalama olarak mutfak temizliği bin lira ile 5 bin lira arasındayken; ütü yaptırmak parçaya göre değişkenlik gösteriyor ve ortalama olarak 400 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Cam silme fiyatları ise oda sayısı ve cam sayısına göre değişiyor ancak fiyatlar bin 200 lira ile 2 bin 500 lira arasında.

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3 oda 1 salon ve 2 banyolu bir dairenin tek sefer temizliği ise 3 bin lira ile 5 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ev temizliği yapan bazı şirketler 'keşif'e gelerek standart fiyatlarının dışında bir fatura çıkarabiliyor. Ortalama 100 metrekare bir ev için 6 bin 200 lira istenmesi ise dikkat çekti. Ev temizliği yapan bazı şirketlerin internet sitelerinde fiyatlar şu şekilde:

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Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü Şenol Babuşçu, son dönemde artan günlük temizlikçi fiyatlarının enflasyonun üstünde yükseldiğinin altını çizdi. Babuşçu, son 3 yılda enflasyonun birikimli olarak yükseldiğini kaydederken günlük temizlikçi ücretlerinin yüzde 458 oranında gerçekleştiğini kaydetti.

NAKİT

Bu hizmetten faydalanan vatandaşlar ise tepkilerini sosyal medya üzerinden göstermeye başladı. Maaşlarına gelen zamdan daha fazlasının günlük temizlikçiler tarafından talep edildiğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, “Kesinlikle abartı, fiyatlar kabul edilebilir gibi değil” diyerek sitem gösterdi. Kullanıcı şu paylaşımda bulundu:

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ev hanımı Temizlikçi Mynet Özel
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