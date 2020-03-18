FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kovid-19 salgını, Almanya'da Türk kolonyasına talebi artırdı

Kovid-19 salgını, Almanya'da Türk kolonyasına talebi artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 13:46 | Son Güncelleme

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için dezenfektan olarak kullanılan Türk kolonyasına yoğun talep yaşanıyor.

Kovid-19 salgını, Almanya'da Türk kolonyasına talebi artırdı

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf'taki kendi tesislerinde kozmetik ürünler üreten bir firmanın sahibi Bülent Emekçi, AA muhabirine açıklamalarda bulun

mekçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından sonra adeta talep patlaması yaşanan kolonya üretimi ve paketlemesine yetişemediklerini söyledi.

Kolonyanın kendine has karışımından dolayı iyi bir dezenfeksiyon sağladığını belirten Emekçi, "Kolonya yüzde 80'i alkol, yüzde 20'si ise su ve diğer maddelerden oluşur. Bu da yeni tip koronovirüse karşı özellikle ellerde iyi bir dezenfeksiyon sağlıyor. Bu yüzden Almanya'da kolonyaya yoğun ilgi oluyor." ifadelerini kullandı.

"Günde iki vardiya çalışarak 12 bin şişe kolonya üretiyoruz"

Emekçi, ülkede özellikle yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle kolonyaya talebin arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kolonya hammaddesini Türkiye'den getiriyoruz ve Almanya'daki kendi üretim tesislerinde kolonyayı oluşturup şişeleyerek, tüm ülkeye dağıtıyoruz. Virüs salgını nedeniyle son dönemlerde kolonyaya olan büyük talebe yetişmekte güçlük çekiyoruz. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz çok sayıda ürünün üretimini azalttık ve kolonya üretimine yöneldik. Günde iki vardiya çalışarak, 12 bin şişe kolonya üretiyoruz."

Emekçi, kolonya üretim ve dağıtımını artırmak için Türkiye'deki firmalarla görüştüklerine değinerek, Türkiye'de de kolonyaya talebin yüksek olması nedeniyle şimdilik bu çabalarının sonuçsuz kaldığını ancak çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Devlet annelere 2 yıl boyunca 239 TL ödeme yapıyorDevlet annelere 2 yıl boyunca 239 TL ödeme yapıyor
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kolonya, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Hastaneler için flaş karar! HAP yürürlüğe girdi

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim yolda

Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda koronavirüs yoğunluğu! 'Bilet fiyatları iki katına çıktı' iddiası

Koronavirüs yoğunluğu! 'Bilet fiyatları iki katına çıktı' iddiası

Fırıncılardan koronavirüse karşı 'ekmekte kağıt ambalaj kullanılsın' çağrısı

Fırıncılardan flaş koronavirüs çağrısı!

İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

Bakan Selçuk'tan evde bakım ve engelli raporları açıklaması

Bakan duyurdu! Mayıs sonuna kadar uzatıldı

Devlet annelere 2 yıl boyunca 239 TL ödeme yapıyor Kimse yararlanmıyor!

Devlet annelere 2 yıl boyunca 239 TL ödeme yapıyor

Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz? İmplant dahil mi?

Diş tedavinizi SGK'nın karşıladığını biliyor muydunuz?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.