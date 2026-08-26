Köy komple satışa çıkarıldı! İstenen bedel dudak uçuklattı

Şanlıurfa’da gayrimenkul piyasasında dikkat çeken bir satış ilanı gündeme geldi. Akçakale ile Suruç ilçeleri arasında bulunan Külünçe Köyü, içerisindeki haneler, mera alanları ve binlerce dönümlük tarım arazileriyle birlikte satışa çıkarıldı. Köy için istenen bedelin ise 1,5 milyar TL, yaklaşık 30 milyon dolar olduğu belirtildi.

YALNIZCA TARIM ARAZİLERİNDEN OLUŞMUYOR!

Gayrimenkul danışmanı tarafından yayımlanan ilanda, satışa konu alanın yalnızca tarım arazilerinden oluşmadığı belirtildi. Köy içerisinde mevcut hanelerin ve mera alanlarının da bulunduğu ifade edildi.

Akçakale ile Suruç ilçeleri arasında yer alan Külünçe Köyü'nün konumunun yanı sıra arazilerin tarım ve hayvancılık açısından taşıdığı potansiyele de dikkat çekildi.

BİNLERCE DÖNÜM ARAZİ

Ajansurfa'nın aktardığı bilgiye göre; ilanın ayrıntılarında toplam 4 bin 500 dönümlük araziden söz edildi. Bu alanın yaklaşık 3 bin dönümünün sulanabilir tarım arazisi, 1500 dönümünün ise kıraç ve ağaçlandırmaya uygun alan olduğu belirtildi.

Arazilerin tek parça ve bütünlüklü yapısının, büyük ölçekli tarım ve yatırım projeleri açısından avantaj sağlayabileceği ifade edildi.

Satış ilanında arazinin tarımsal üretimin yanı sıra hayvancılık, ağaçlandırma ve uzun vadeli arazi yatırımı amacıyla değerlendirilebileceği belirtildi.

Köydeki mevcut haneler, mera alanları ve geniş tarım arazilerinin tek satış kapsamında sunulması dikkat çekerken, 1,5 milyar TL'lik fiyat da ilanın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu.