'Köyleri terk edip gidenler geri dönecek' İlçeye yeni kuruldu! 'Cazibe merkezi olacak'

Edirne'nin ilçelerine yeni kurulan OSB'ler terse göçü artıracak! Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Paşayiğit köyü yakınındaki Keşan Organize Sanayi Bölgesi şantiyesinde incelemede bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edilebileceğini ifade eden Sezer, "Organize sanayi bölgeleri istihdama katkıda bulunacak. Burayı terk edip giden hemşehrilerimiz geriye dönecek. Uzunköprü'yü de ilave ettiğimiz zaman bir o kadar kişi de oradaki çalışır. Dolayısıyla burası bir cazibe merkezi haline gelecek. Giden hemşehrilerimiz geri gelecek ve katma değeri yüksek ürünler üretilecek" dedi.

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin ihracattaki payını artıracağını vurgulayan Sezer, yeşil, çevreye duyarlı OSB'ler kurduklarını kaydetti.

Ziyarette, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve kurum müdürleri yer aldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır