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KPSS 2023/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor

11.01.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS-2023/3 tercih sonuçları için araştırmalar başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı tercihlerini yapmak isteyenler işlemlerini 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. KPSS tercih işlemleri 11 Ocak günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Peki, KPSS 2023/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2023/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KPSS 2023/3 tercih sonuçları için araştırmalar başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre personel alacak. 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 sonuçları 3 Ocak'ta duyuruldu.

KPSS 2023/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 sonuçları 3 Ocak'ta duyuruldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

kpss-sonuçları

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 06 Ocak 2023 tarihinde saat 14.30’da başladı ve 11 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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