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KPSS 2023/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum

17.01.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı tercihleri ÖSYM tarafından alındı. Adaylar başvurularını 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Peki, KPSS 2023/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2023/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son durum

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı tercihleri ocak ayı içerisinde alındı. Adaylar işlemlerini tamamladıktan sonra heyecanla tercih sonuçlarını beklemeye başladılar. 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 sonuçları 3 Ocak'ta duyurulmuştu.

KPSS 2023/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 sonuçları 3 Ocak'ta duyuruldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

kpss-tercih-kılavuzu

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

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