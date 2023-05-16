FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav ücreti yatırılan bankalar

KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav ücreti yatırılan bankalar

16.05.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS başvuru ücreti için araştırmalar başladı. KPSS lisans oturumları her sene belirli tarihlerde düzenleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın ilk oturumu olan Genel Yetenek Genel Kültür temmuz ayında düzenlenecek. Başvurular ise 16 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak. Peki, KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav ücreti yatırılan bankalar

KPSS başvuru ücreti yatırılan bankalar araştırılıyor. KPSS lisans oturumları için başvurular mayıs ayı içerisinde alınacak. Adaylar mezun olacakları veya oldukları bölümlere göre sınav oturumlarına başvuru yapacaklar. En son düzenlenen KPSS lisans oturumu başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL olmuştu.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS lisans başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine güncel bilgiler eklenecek.
En son düzenlenen KPSS lisans oturumu başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL olmuştu. KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) 80,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) 115,00 TL olarak açıklanmıştı.

kpss-ücreti

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile, banka şubelerinden ve ATM’lerinden yatırılabiliyor.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

ss

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın gözü bu açıklamada...Dünyanın gözü bu açıklamada...
SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP 2023: Seçimlerde ilk turu hangi parti önde? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçları canlı takip sayfası SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP 2023: Seçimlerde ilk turu hangi parti önde? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçları canlı takip sayfası
Anahtar Kelimeler:
KPSS kpss başvuru ücreti kpss sınav ücreti

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

2024 yerel seçimleri öncesi Hazine payları değişti

2024 yerel seçimleri öncesi Hazine payları değişti

MTV, trafik cezası... Tüm gözler Cumhurbaşkanında!

MTV, trafik cezası... Tüm gözler Cumhurbaşkanında!

Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...

Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.