KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? KPSS 2023 başvuru ücreti ne kadar? İşte sınav ücreti yatırılan bankalar

KPSS başvuru ücreti yatırılan bankalar araştırılıyor. KPSS lisans oturumları için başvurular mayıs ayı içerisinde alınacak. Adaylar mezun olacakları veya oldukları bölümlere göre sınav oturumlarına başvuru yapacaklar. En son düzenlenen KPSS lisans oturumu başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL olmuştu.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS lisans başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine güncel bilgiler eklenecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile, banka şubelerinden ve ATM’lerinden yatırılabiliyor.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)