'En kötümser ve en iyimser tahmin' Seyyanen zam ve refah payı sözleri! SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli ve memur emeklisi maaş zammını bekliyor

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi için haziran ayının enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla rakamlar netleşmeye başlarken geriye temmuzda açıklanacak son bir veri kaldı. Bir yandan da seyyanen zam veya refah payı olup olmayacağı merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklilerin merakla beklediği detaylarla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş "5 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları en son açıklanan yüzde 1,53’lük enflasyon rakamıyla birlikte yüzde 15,09’a yükseldi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye tabi olduklarından 5 aylık maaş güncellemeleri yüzde 14,01 olarak gerçekleşti. Geriye haziran ayı enflasyonu kaldı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,61. Geçen sene haziran ayında TCMB TÜFE artış beklentisi yüzde 2,52 iken TÜİK’in açıkladığı TÜFE yüzde 1,64. Özetle TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyonunun yine beklentilerin çok altında gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜMSER VE EN İYİMSER TAHMİN"

Karakaş "Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin yüzde 16 en fazla yüzde 17 civarında bir güncelleme alacakları kanaatindeyim. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye tabi olduklarından yine bu rakamlardan en az 1 puan enflasyonun altında güncellemeyle karşı karşıya kalacaklardır. Daha açık belirtmek gerekirse haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklilerine en kötümser tahminle yüzde 15’lerde en iyimser tahminle yüzde 16’larda güncelleme söz konusu olabilir" dedi.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI

"Memur emeklilerine eşitleme, refah payı ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın verilmeyeceğini zaten bilmeyen yok" diyen Karakaş "Tekrar hatırlatıyorum temmuz ayında da ne refah ne de eşitleme ufukta görünmüyor… Sadece SSK-Bağ-Kur en düşük emekli maaşlarına devlet desteği yapılacak" ifadelerini kullandı.