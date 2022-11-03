KPSS şartı yok! Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman bitecek?

KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuru şartları internette araştırılıyor. Kızılay'a Çadır ve Tekstil AŞ bünyesinde çalıştırılmak üzere KPSS şartsız dikim-yapıştırma ustası ve dikim-yapıştırma ve kesim usta yardımcısı alınacak. "Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman bitecek?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte KPSS şartsız Kızılay personel alımı başvuru şartları ve süresi...

KIZILAY'A KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kızılay'a KPSS şartsız dikim-yapıştırma ustası ile dikim-yapıştırma-kesim usta yardımcıları alınacak.

Başvurular 31 Ekim itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Kasım olarak duyuruldu.

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yapılan açıklamada başvuru alımlarının 30 Kasım saat 17.00'ye kadar yapılacağı belirtildi.

KIZILAY İŞ BAŞVURU EKRANI

Kızılay'ın internet sitesinden başvuru gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru için tıklayınız:

https://basvuru.kizilaykariyer.com/uyelik/login.aspx?ReturnUrl=%2fapplication%2fnew.aspx%3fj%3dA19F8A60874E44CCBAB8B1D77A615EFB&E=Authorization

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte Kızılay Dikim/Yapıştırma Ustası başvuru şartları:

Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek,

45 yaşını geçmemiş olmak,

En az 5 yıl deneyimli olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Sanayi tipi çift iğne dikiş makinesi kullanabilen,

Sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi kullanabilen,

Yüksek frekans yapıştırma makinesi,

T300 yapıştırma makinesi kullanabilen,

Yukarıda belirtilen makinelerden en az ikisini kullanmasını bilen,

Tercihen çift iğne dikiş makinesini kullanmasını bilen,

Tecrübesi yüksek, teknik bilgiye sahip,

Kendisine verilen üretim hedefleri belirlenmiş kriter ve kalite standartları doğrultusunda üretim yapabilen,

Üretim için gerekli olan malzeme, yardımcı malzeme vb. ihtiyaçların eksikliğini tespit edebilen ve üretimin aksamaması için zamanında bilgilendiren,

Sorumluluğuna verilen üretim hattında ilgili makinelerin kullanma kılavuzlarına göre çalışmasını sağlayarak zamanında, eksiksiz ve istenilen kalitede üretimi gerçekleştirebilen,

Uygulama becerisi, iş kalitesi zaman yönetimi, öğrenme odaklılık, kurum ilke ve değerlerine uyum, yeniliğe ve değişime açıklık, takım çalışması, iletişim yeteneği, sorumluluk, geri bildirim, çalışma disiplini, sonuç odaklılık gibi özelliklere haiz,

Çalışma ve seyahat engeli bulunmayan, ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmayan

Kızılay Dikim/Yapıştırma/Kesim Usta Yardımcısı başvuru şartları:

Kendisine tevdi edilen işleri yerine getirmek,

45 yaşını geçmemiş olmak,

En az 2 yıl deneyimli olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Tercihen, sanayi tipi çift iğne dikiş makinesi, sanayi tipi tek iğne dikiş makinesi veya el tipi yapıştırma makinesinden birini kullanmasını bilen,

Eğitime açık,

Çözüm odaklı,

Gelişime ve uzmanlaşmaya açık,

Üretim hedefleri belirlenmiş kriter ve kalite standartları doğrultusunda üretim yapılmasına yardımcı olmak,

Uygulama becerisi, iş kalitesi, zaman yönetimi, öğrenme odaklılık, kurum ilke ve değerlerine uyum, yeniliğe ve değişime açıklık, takım çalışması, iletişim yeteneği, sorumluluk, geri bildirim, çalışma disiplini, sonuç odaklılık gibi özelliklere haiz,

Çalışma ve seyahat engeli bulunmayan, ağır işlerde çalışabilecek rahatsızlığı olmayan

