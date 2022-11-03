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KPSS sonucu 70 puan olanlar dikkat! Aile Bakanlığı Uzman Yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları...

03.11.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS sonuçları 3 Kasım 2022 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. ÖSYM'den yapılacak açıklama için geri sayım sürerken Bugün Resmi Gazete'de Aile Bakanlığı bünyesine 40 Uzman Yardımcısı alınacağı bilgisi paylaşıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın detayları merak konusu oldu. KPSS sonucu 70 puan ve üstündekiler Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Hukuk, Sosyoloji ve Kamu Yönetimi de dahil olmak üzere pek çok bölüme başvuruda bulunabilecek. İşte 70 KPSS puanı ile başvurulabilecek alanlar...

KPSS sonucu 70 puan olanlar dikkat! Aile Bakanlığı Uzman Yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları...

KPSS sonuçları 70 KPSS puanı ile 40 Uzman Yardımcısı alınacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 40 adet Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı ifade edildi. KPSS puanı 70 ve üzeri olanlar Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Hukuk, Sosyoloji ve Kamu Yönetimi gibi bir çok pozisyon için başvuruda bulunabilecek. İşte 70 KPSS puanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'n başvurulabilecek alanlar...

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA 70 KPSS PUANIYLA PERSONEL ALIMI

KPSS puanı 70 ve üzerinde olan kişiler için yapılacak olan alımlarda Hukuk, Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Kamu Yönetimi ve daha pek çok bölümlerde alımların gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sınav ile yapılacak olan alımlarda sınava katılabilmek için gerekli olan koşullar açıklandı.

KPSS

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uzman Yardımcısı için alımların sınav ile yapılacağı ifade edildi.

İşte başvuru koşulları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını almış olmak
YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.)
Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak gerekmektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3 Kasım 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyuruların yapılması ile birlikte başvuruların 07 Kasım ile 18 Kasım arasında alınacağı öğrenildi.

Başvuru yapmak isteyen kişiler e-Devlet Kariyer kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

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